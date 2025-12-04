Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили перспективы сотрудничества - ФОТО

Перспективы реализации торгово-экономических, энергетических и транспортно-коммуникационных проектов, а также инициатив по развитию региональной взаимосвязанности обсуждены на встрече глав МИД Азербайджана и Турции Джейхуна Байрамова и Хакана Фидана в рамках 32-го заседания Совета министров ОБСЕ.

По сообщению пресс-службы азербайджанского МИД, на встрече была рассмотрена текущая ситуация в сфере безопасности в регионе и меры, предпринимаемые для обеспечения мира и стабильности в регионе.

В этом контексте была подчеркнута важность продолжения политического диалога между двумя странами на высоком уровне.

Министры отметили важность продолжения тесного сотрудничества в рамках международных организаций и подчеркнули, что взаимная поддержка между Азербайджаном и Турцией вносит позитивный вклад в региональное сотрудничество.