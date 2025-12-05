Погода на субботу: В Баку ожидаются дожди

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на субботу, 6 декабря.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются временами дожди, к утру постепенно прекратятся. Южно-восточный ветер вечером сменится северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 8-10 °C, днем – 12-15 °C. Атмосферное давление снизится с 767 мм рт. ст. до 764 мм рт. ст. Относительная влажность ночью будет 80-90 %, днем - 65–70 %.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. В некоторых местах местами будет туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-8 °C, днем - 13–17 °C; в горах ночью 1-6 °C мороза, днем – 4-9 °C тепла.