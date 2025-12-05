Британский госминистр: Лондон намерен и впредь поддерживать Баку во имя региональной стабильности

Великобритания намерена и дальше поддерживать Азербайджан в интересах укрепления региональной стабильности.

Об этом заявил в интервью Report госминистр Великобритании по вопросам обороны лорд Вернон Кокер.

«Азербайджан - важная страна, способная оказывать значимую помощь и поддержку в решении вызовов, с которыми сталкивается не только Южный Кавказ, но и более широкий регион. Мы намерены и дальше поддерживать Азербайджан в интересах укрепления региональной стабильности», - сказал Кокер.

По его мнению, внимание, которое лидеры Азербайджана и Великобритании уделяют двусторонним отношениям, отражает общее стремление двух стран как можно скорее перейти к формату стратегического партнерства.

«Оборонная сфера играет в этом ключевую роль и является неотъемлемой частью данного процесса. Именно поэтому мы рассматриваем возможности для расширения программ профессиональной подготовки, образовательных инициатив и обучения английскому языку.

Мы также ведем диалог о киберугрозах, с которыми сталкиваются обе наши страны, и обсуждаем, какие дополнительные меры можем предпринять совместно, включая сотрудничество в морской сфере», - отметил британский госминистр.

Он подчеркнул, что Лондон также видит значительный прогресс в том числе в связи с ожидаемым подписанием мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

«Это очень важный шаг, способствующий укреплению стабильности в регионе», - заключил лорд.