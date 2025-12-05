 На каких улицах Баку 5 декабря наблюдаются транспортные заторы? - ФОТО - СПИСОК | 1news.az | Новости
На каких улицах Баку 5 декабря наблюдаются транспортные заторы? - ФОТО - СПИСОК

First News Media09:12 - Сегодня
Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана обнародовал информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.

Как передает 1news.az, в настоящее время затруднено движение транспорта на:

1) проспекте Гейдара Алиева (основная и второстепенная дороги), в направлении центра столицы;

2) шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

3) улице Аббасгулу аги Бакиханова, от пересечения с улицей Джалила Мамедгулузаде в направлении круговой транспортной развязки перед Госкомстатом

4) улице Юсифа Сафарова, в направлении центра столицы;

5) проспекте Бабека, в направлении центра столицы;

6) проспекте Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

7) улице Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

8) улице 28 Мая, между пересечениями с улицами Александра Пушкина и Рашида Бейбутова;

9) улице Диляры Алиевой, между пересечениями с улицами Александра Пушкина и Рашида Бейбутова;

10) Бинагадинском шоссе, в направлении станции метро "Проспект Азадлыг";

11) 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

12) улице Микаила Мушфига, от транспортной развязки в Бадамдаре в направлении школы №20;

13) улице Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

14) проспекте 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра столицы.

