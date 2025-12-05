На каких улицах Баку 5 декабря наблюдаются транспортные заторы? - ФОТО - СПИСОК
Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана обнародовал информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.
Как передает 1news.az, в настоящее время затруднено движение транспорта на:
1) проспекте Гейдара Алиева (основная и второстепенная дороги), в направлении центра столицы;
2) шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
3) улице Аббасгулу аги Бакиханова, от пересечения с улицей Джалила Мамедгулузаде в направлении круговой транспортной развязки перед Госкомстатом
4) улице Юсифа Сафарова, в направлении центра столицы;
5) проспекте Бабека, в направлении центра столицы;
6) проспекте Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
7) улице Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
8) улице 28 Мая, между пересечениями с улицами Александра Пушкина и Рашида Бейбутова;
9) улице Диляры Алиевой, между пересечениями с улицами Александра Пушкина и Рашида Бейбутова;
10) Бинагадинском шоссе, в направлении станции метро "Проспект Азадлыг";
11) 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;
12) улице Микаила Мушфига, от транспортной развязки в Бадамдаре в направлении школы №20;
13) улице Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
14) проспекте 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра столицы.