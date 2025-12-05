В Баку начала работу III Международная конференция Общины Западного Азербайджана

По инициативе Общины Западного Азербайджана в Баку проходит III Международная конференция на тему "Культурное наследие и право на возвращение: восстановление культурного наследия изгнанных из Армении азербайджанцев как путь к справедливости, примирению и миру".

Как сообщает Trend, целью конференции является обсуждение вопросов защиты и возрождения культурного наследия как гарантии достойного возвращения, а также пути к справедливости, примирению и миру.

Цель конференции – утвердить право на возвращение как основную рамку для защиты и возрождения культурного наследия, оценить текущее положение азербайджанского культурного наследия на территории Армении, определить правовые, дипломатические и технические инструменты для защиты и возрождения наследия, а также содействовать восстановлению культурного наследия как средству справедливости, примирения и мирного сосуществования.

На конференции пройдут панельные дискуссии по темам «Право на возвращение и культурное наследие: правовые и моральные основы», «Материальное наследие: защита физических основ возвращения», «Нематериальное наследие: возрождение живых основ возвращения» и «Международное сотрудничество: мобилизация глобальной поддержки».

В работе конференции принимают участие более 100 иностранных гостей и местных участников из более чем 60 стран.