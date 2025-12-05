США намерены закрыть въезд гражданам более 30 стран

Въезд на территорию США может быть запрещен или ограничен для граждан более 30 стран, сообщила американский министр внутренней безопасности Кристи Ноэм.

"Я не буду называть точное число, но их более 30, - сказал она в эфире телеканала Fox News. - Если [в этих странах] нет стабильных правительств, если они не могут <...> разъяснить нам, кем являются люди, [намеревающиеся въехать в США], и помочь проверить их, почему мы должны пускать жителей этих стран в Соединенные Штаты?"

По сообщениям американских СМИ, Вашингтон рассматривает возможность расширить список стран, для граждан которых запрещен или ограничен въезд в США, с 19 до 32 государств.

Источник: ТАСС