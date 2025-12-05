Корпоративные решения для хранения данных для эры искусственного интеллекта

На этой неделе в Баку состоялась технологическая конференция Lenovo Day, которая была посвящена современным вопросам применения искусственного интеллекта (ИИ), тенденциям развития ИТ-рынка Европы и Азербайджана, инфраструктурным и сервисным решениям для бизнеса, актуальным для проектов цифровизации в условиях возрастания потребностей в вычислительных ресурсах ИИ и системах хранения данных со встроенными функциями защиты от программ-вымогателей. Дискуссионная программа конференции включала выступления спикеров из числа ведущих международных вендоров Lenovo, Microsoft, Veeam, Nutanix, отраслевых экспертов, ярких кейсов от представителей бизнеса Центрально-Азиатского региона.

В своем выступлении на форуме Марко Поццони, директор по продажам систем хранения данных Lenovo Infrastructure Solutions Group в регионе EMEA, рассказал о последнем крупнейшем обновлении портфеля решений хранения данных компании и обозначил ключевые потребности организации в эпоху растущего количества используемых и обрабатываемых данных. Мы задали ему несколько уточняющих вопросов.

- В этом году Lenovo анонсировала крупнейшее в истории компании обновление портфеля решений для хранения данных. Что легло в основу этой масштабной трансформации?

- Мы уверенно вступаем в эпоху искусственного интеллекта, где корпоративная ИТ-среда должна трансформироваться, чтобы соответствовать требованиям модернизации данных и обеспечивать доступ к аналитике в режиме реального времени. Новейшие решения Lenovo в области систем хранения данных созданы именно для этой новой эры — они обеспечивают повышенную эффективность, максимальную производительность и бесшовную масштабируемость. С их помощью компании могут уверенно запускать интенсивные вычислительные нагрузки ИИ и обработки данных на проверенной временем и надежной инфраструктурной базе Lenovo ThinkSystem и ThinkAgile.

- С какими сложностями сталкиваются компании при развертывании и масштабировании ИИ-проектов?

- Согласно исследованию IDC, проведенному по заказу Lenovo среди компаний Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA): суверенитет данных, соответствие требованиям локального законодательства и качество данных являются ключевыми факторами успеха в проектах внедрения технологий искусственного интеллекта. При этом большинство респондентов отметили, что именно качество данных остаётся значительным препятствием на пути масштабирования ИИ-проектов. Наш портфель решений напрямую отвечает на все эти вызовы, предлагая оптимизированные для ИИ системы хранения, которые помогают бизнесу извлекать максимум пользы из своих данных.

- Какие ключевые сценарии использования ИИ поддерживаются вашим портфелем решений для хранения данных?

- Наши решения разработаны для широкого круга задач применения искусственного интеллекта в бизнесе — от инференса и RAG-сценариев до тонкой настройки корпоративных моделей. Их архитектура способна бесшовно и одновременно поддерживать различные критически важные рабочие нагрузки, такие как корпоративные приложения и базы данных, гибридное облако, виртуализация, резервное копирование и архивирование. В результате бизнес получает универсальную платформу, идеально подходящую для реализации современных инициатив в области ИИ и комплексной модернизации данных на уровне всего предприятия.

- Есть ли в анонсированном портфеле какие-то инновации?

- Мы представили 21-ю новую модель ThinkSystem и ThinkAgile с повышенной эффективностью и ускоренными вычислениями для корпоративных сценариев применения ИИ, виртуализации и устойчивого развития. Обновленный портфель систем хранения данных предлагает актуальные инновации, включая готовые инфраструктурные комплекты AI Starter Kits, первые в индустрии гиперконвергентные системы с жидкостным охлаждением, гибридные облачные решения и решения виртуализации. Все они спроектированы для простого развертывания, ускоренного инференса, консолидации рабочих нагрузок и снижения совокупной стоимости владения.

- Что такое AI Starter Kit?

- AI Starter Kit — это готовые комплекты для быстрого внедрения ИИ в корпоративную инфраструктуру — от ИИ-аналитики до задач поиска и генерации данных. Они включают валидированные конфигурации с вычислительными ресурсами, СХД, графическими ускорителями и сетевой инфраструктурой, автономные ИИ-системы для обнаружения вирусов-шифровальщиков (ransomware), инструменты шифрования данных и синхронной репликации с автоматическим переключением для максимальной отказоустойчивости.

Это проверенный, легко разворачиваемый стек технологий, который минимизирует риски, ускоряет получение бизнес-результатов и гарантирует стабильную производительность в реальных сценариях использования — одновременно предоставляя ИТ-командам чёткий и масштабируемый путь для уверенного развития их ИИ-проектов.

- Расскажите подробнее о вашей серии продуктов «GPT из коробки» (GPT-in-a-Box) с жидкостным охлаждением?

- Это первое в индустрии гиперконвергентное решение с жидкостным охлаждением, входящее в серию ThinkAgile HX. Оно включает полноценную инфраструктуру генеративного ИИ, которая позволяет эффективно запускать ИИ-приложения в распределённых ИТ-средах, обеспечивает до 25% экономии электроэнергии по сравнению с предыдущими поколениями и быстрый возврат инвестиций.

- Какие функции безопасности и отказоустойчивости включены в ваш портфель решений?

- Решения нового поколения Lenovo ThinkSystem и ThinkAgile разработаны с интегрированными функциями безопасности данных и отказоустойчивости: защита от несанкционированных изменений снапшотов (SnapShot), шифрование на программном уровне, автономной защита от программ-вымогателей (ransomware) на базе ИИ. Также системы хранения данных ThinkSystem DG и DM используют ИИ для проактивного выявления угроз и повышения устойчивости к кибератакам. Управление всей инфраструктурой вычислений и хранения данных осуществляется через Lenovo XClarity — программную платформу, обеспечивающую централизованное администрирование, контроль и мониторинг ресурсов.

