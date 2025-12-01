Азербайджанский историк предложил демонтировать памятник Айне Султановой и воздвигнуть - Топчибашеву

Памятники, связанные с идеологической пропагандой прошлого, следует пересматривать с точки зрения ценностей современного, независимого Азербайджана, заявил 1news.az доктор философии по истории Эльнур Наджиев.

«Каждый памятник — это своего рода идеологический месседж общественному сознанию. Считаю, что объекты, символизирующие утрату независимости, советскую идеологию, не могут оставаться в общественном пространстве, так как они наносят ущерб осмыслению концепции государственности», - отметил ученый.

«Например, считаю, что в настоящее время нет необходимости в сохранении в Баку памятника Айне Султановой и парка ее имени как личности, которая ассоциируется с советской идеологией. Вместо этого я бы предложил увековечить память видного исторического деятеля, одного из основателей Азербайджанской Демократической Республики Алимардан бека Топчибашева, создать парк, носящий его имя и воздвигнуть ему памятник».

Он отметил, что сохранение памятников, связанных с историческими личностями, чья деятельность не просто связана с советской эпохой, но и не соответствует современным государственным ценностям, может негативно сказаться на общественном восприятии и ослабить патриотический дух. «Думаю, такие памятники и мемориальные доски необходимо демонтировать», - добавил историк.

Алимардан бек Топчибашев (1862–1934) – один из основателей Азербайджанской Демократической Республики, министр иностранных дел и председатель парламента АДР.

Айна Султанова (1895-1938) - партийный и государственный деятель Азербайджанской ССР, одна из первых азербайджанских революционерок и первая женщина-нарком.