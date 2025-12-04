 Мирза Кадым Иревани в 26-м издании проекта «Халг Аманаты» - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Мирза Кадым Иревани в 26-м издании проекта «Халг Аманаты» - ФОТО

First News Media12:45 - Сегодня
Мирза Кадым Иревани в 26-м издании проекта «Халг Аманаты» - ФОТО

26-е издание проекта “Халг Аманаты”, реализуемое Халг Банком, посвящено выдающемуся художнику XIX века, основателю станковой живописи Мирзе Кадыму Иревани.

В соответствии с распоряжением Президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева в нашей стране проводятся различные юбилейные мероприятия в связи с празднованием 200-летия Мирзы Кадыма Иревани.

Подготовлен на азербайджанском, английском и русском языках, и издан в изящном оформлении художественный альбом, повествующий о жизнии и творчестве М.К.Иревани.

Произведения Мирзы Кадыма Иревани экспонируются в известных музеях и коллекциях мира. Особое место в его творчестве занимают настенные росписи и живопись, украшавшие когда-то стены Сардарского (Ханского) дворца, а дошедшие до наших дней его творения являются важным компонентом культурного наследия, как Иреванского края, так и всего Азербайджана в целом.

Начиная с 4 декабря с 18:00 до 21:00 по будням, и с 10:00 до 16:00 по субботам и воскресеньям в художественной галерее, расположенной в главном здании ОАО “Халг” Банк, можно будет посетить выставку произведений М.К.Иревани. Следует отметить, что вход на выставку, экспонируемую по адресу проспект Иншаатчылар, 22 L, свободный.

Проект «Халг Аманаты» реализуется ОАО “Халг” Банк с 2010 года, и нацелен на сохранение культурного наследия Азербайджанского народа, передачу его будущим поколениям и ознакомление мира с национальными духовными ценностями Азербайджана. Изданные в рамках этого проекта книги публикуются на азербайджанском, английском и русском языках. Издания передаются в дар высшим и средним учебным заведениям страны, детским домам и библиотекам, различным фондам, государственным учреждениям, посольствам и консульствам зарубежных стран, осуществляющим свою деятельность в Азербайджане и за рубежом, крупным музеям и библиотекам мира, а также любителям искусства.

За прошедший период в рамках проекта были организованы выставки и изданы художественные альбомы из произведений народных художников Беюкаги Мирзазаде, Марал Рахманзаде, Саттара Бахлулзаде, Халиды Сафаровой, Микаила Абдуллаева, Таги Тагиева, Микаила Абдуллаева, художника по коврам Лятифа Керимова, заслуженного художника Джахида Джамала, Алекпера Рзагулиева, Махмуда Тагиева, а также наряду с заслуженным деятелем искусств Ваджией Самедовой и Камалом Ахмедом, Шамо Абасова, Фазиля Алиева, Рзы Мамедова, Геннадия Брижатюка, Горхмаза Суджаддинова и шехида-скульптора Самира Качаева.

Также увидели свет избранные произведения народных поэтов Мамеда Араза, Акимы Биллури, Гусейна Арифа, Халила Рзы Улутюрка, Залимхана Ягуба, незабвенного Микаила Мушвига, антология, состоящая из произведений поэтов Южного Азербайджана, книга «Монеты Азербайджана» выдающегося ученого-нумизмата, профессора Али Раджабли, трехтомник «Антология ашыгской литературы», в том числе все произведения всемирно известного поэта-мыслителя Мирзы Шафи Вазеха на азербайджанском, немецком и русском языках.

На правах рекламы

Поделиться:
319

Актуально

Общество

Погода на пятницу: В Баку ожидаются ливни

Точка зрения

Казахстан смог вернуть часть Арала. Удастся ли прикаспийским странам спасти ...

Политика

Ильхам Алиев: Азербайджан - инициатор мирной повестки

Общество

Мирза Кадым Иревани в 26-м издании проекта «Халг Аманаты» - ФОТО

Общество

AQTA выявила поддельное сливочное масло и творог в магазине «Ivanovka» - ФОТО

Mastercard ускоряет будущее городской мобильности с открытой системой оплаты проезда в Азербайджане

Погода на пятницу: В Баку ожидаются ливни

На Новом Бульваре открыли велосипедную дорожку - ФОТО

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

В Бакинском метрополитене ответили на заявление Нармин Салмановой - ОБНОВЛЕНО

В Азербайджане расширен круг лиц, имеющих право пользоваться VIP-залами в аэропортах

Блогера-азербайджанца избили в прямом эфире - ВИДЕО

В Баку юноша скончался от инфаркта

Последние новости

AQTA выявила поддельное сливочное масло и творог в магазине «Ivanovka» - ФОТО

Сегодня, 15:57

Пашинян объяснил содержание энергетического проекта ЕС

Сегодня, 15:50

Mastercard ускоряет будущее городской мобильности с открытой системой оплаты проезда в Азербайджане

Сегодня, 15:45

Пашинян считает, что иностранные спецслужбы могут воспользоваться «уязвимостью» католикоса

Сегодня, 15:15

Глава МИД Азербайджана и британский госминистр обсудили перспективы сотрудничества

Сегодня, 15:07

Пашинян: Предпочтительно, чтобы компания «Электросети Армении» стала госсобственностью

Сегодня, 15:00

Вынесен первый приговор по делу о смерти Мэттью Перри

Сегодня, 14:53

Погода на пятницу: В Баку ожидаются ливни

Сегодня, 14:45

Казахстан смог вернуть часть Арала. Удастся ли прикаспийским странам спасти Каспий?

Сегодня, 14:38

На Новом Бульваре открыли велосипедную дорожку - ФОТО

Сегодня, 14:32

Пашинян: Народ Армении получит возможность принять решение по новой Конституции

Сегодня, 14:27

ПА ОБСЕ готова поддержать мир между Баку и Ереваном

Сегодня, 14:13

Стала известна дата суда над обвиняемым в терроризме в Ханкенди Карена Аванесяна

Сегодня, 14:00

Валтонен: В мирном процессе между Баку и Ереваном наблюдается позитивная динамика

Сегодня, 13:57

Эльтон Гусейналиев принизил творчество Флоры Керимовой, народная артистка ответила - ВИДЕО

Сегодня, 13:48

Госуниверситеты Грузии прекращают прием иностранных студентов со следующего года

Сегодня, 13:42

Ильхам Алиев: Азербайджан - инициатор мирной повестки

Сегодня, 13:37

Назначен председатель правления Азербайджанского фонда развития бизнеса

Сегодня, 13:32

Льготы для бизнеса сохраняются только в освобожденных районах

Сегодня, 13:27

Британия гордится крепнущими оборонными связями с Азербайджаном - посол

Сегодня, 13:23
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30