В Бразилии самолёт загорелся во время посадки пассажиров - ВИДЕО
В бразильском городе Гуарульюс на взлетно-посадочной полосе загорелся самолет с пассажирами.
Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По его данным, огонь охватил Airbus A320 авиакомпании LATAM Brasil, на борту которого находилось порядка 180 человек. Как рассказали очевидцы, сначала салон заполонил едкий дым, а после через иллюминатор были видны языки пламени. Экипаж приступил к экстренной эвакуации пассажиров.
Точная информация о пострадавших пока отсутствует.
