Ильхам Алиев: Важно обеспечить возвращение азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении

Президент Азербайджана Ильхам Алиев адресовал обращение к участникам III международной конференции на тему «Культурное наследие и право на возвращение восстановление культурного наследия азербайджанцев, изгнанных из Армении, как путь к справедливости, примирению и миру».

Глава государства констатировал, что Армения на протяжении многих лет уничтожала богатое материальное и нематериальное культурное наследие азербайджанцев, их святые места, кладбища, исторически существовавшие в Западном Азербайджане, стремясь стереть следы азербайджанского народа.

Президент подчеркнул, что право на возвращение — один из основополагающих принципов прав человека, и сегодня важно обеспечить возвращение азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении.

Глава государства отметил необходимость также увеличить усилия по началу процесса восстановления и защиты культурного наследия при участии международного сообщества, включая специализированные учреждения ООН.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что восстановление и защита азербайджанского культурного наследия в Армении является законным требованием азербайджанского народа и необходимо для уважения общечеловеческих ценностей, закрытия страницы вражды и обеспечения взаимопонимания между народами.

Глава государства отметил, что Вашингтонские договоренности от 8 августа вселяют надежду и уверенность в обеспечении будущего мирного сосуществования двух народов.