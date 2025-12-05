Обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и НАТО - ФОТО

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с заместителем генерального секретаря НАТО Радмилой Шекеринска в ​​рамках 32-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Вене.

Об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в «X».

В ходе встречи были обсуждены вопросы безопасности, обороны, энергетической безопасности, защиты объектов критической инфраструктуры, образования и другие вопросы, входящие в повестку сотрудничества Азербайджана и НАТО, а также темы, связанные с региональной и международной безопасностью.