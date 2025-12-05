 СМИД ОБСЕ: Мир на Южном Кавказе может стать моделью урегулирования затяжных конфликтов | 1news.az | Новости
Политика

СМИД ОБСЕ: Мир на Южном Кавказе может стать моделью урегулирования затяжных конфликтов

First News Media09:37 - Сегодня
На 32-м заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ (СМИД) в столице Австрии Вене было уделено особое внимание достигнутым между Азербайджаном и Арменией соглашениям и продолжающемуся мирному процессу между сторонами.

В ходе выступлений глав МИД во второй части пленарного заседания Совета, состоявшихся 4 декабря, была дана позитивная оценка изменениям в регионе в постконфликтный период.

Хотя совещание проходит в год 50-летия со дня подписания заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, многие выступающие говорили, что сложившееся положение дел вовсе не располагает к праздничному настроению. Однако, мирный процесс на Южном Кавказе – безусловно из серии важных позитивных событий.

Политическая воля и сильное руководство могут привести к положительным результатам на пути к миру, сказал Томас Бирн, госминистр по европейским делам и обороне Ирландии, говоря о мирном процессе на Южном Кавказе между Азербайджаном и Арменией.

"Наша собственная история строительства мира в Ирландии научила нас, что мир - это процесс, что для прочного мира необходимы подотчетность и комплексный подход", - добавил он, выразив уверенность в положительном результате мирного развития на ЮК.

Есть большая надежда, что последние договоренности между Азербайджаном и Арменией и работа над достижением соглашения приведут к миру и стабильности в регионе, заявила в своем выступлении министр иностранных дел Исландии Торгердур Катрин Гуннарсдоyттир.

"Несмотря на трудности, с которыми сталкивается наш регион [ОБСЕ], мы должны также отметить важные достижения и успехи. Мы надеемся, что мирные соглашения между Арменией и Азербайджаном приведут к миру и стабильности в регионе", - сказала она.

По словам госсекретаря по европейским делам Португалии Инес Домингос, Азербайджан и Армения достигли соглашений 8 августа, которые положат конец десятилетиям вражды и могут стать примером для других многолетних конфликтов.

"Это соглашение вносит значительный вклад в стабильность в регионе ОБСЕ и открывает новые возможности для мира и процветания на Южном Кавказе, мы искренне надеемся, что он послужит источником вдохновения для урегулирования других затяжных конфликтов и напряженности", - отметила представитель Португалии.

По ее словам, Хельсинкские принципы, суверенное равенство, мирное урегулирование споров, демократия, свобода, уважение прав человека и верховенство права актуальны сегодня как никогда.

В подобном же духе выразился возглавляющий делегацию Испании Диего Мартинес Белио, госсекретарь по международным вопросам: "Мы особо приветствуем продвижение мирной повестки между Азербайджаном и Арменией. И хочу заметить, что сказанное должно послужить для возрождения к жизни Хельсинского процесса".

Министр иностранных дел Греции Георгиос Герапетритис назвал происходящее в регионе моделью для разрешения конфликтов.

По словам замглавы МИД Италии Джорджио Силли, в Риме приветствуют мирный процесс между Азербайджаном и Арменией и "по-прежнему привержены содействию новому этапу мира и развития на Южном Кавказе".

Историческими назвала достигнутые в Вашингтоне соглашения между Азербайджаном и Арменией и продолжающийся мирный процесс министр иностранных дел Румынии Оана Тою.

"Мы надеемся, что окончательный договор будет подписан и ратифицирован в кратчайшие сроки и регион станет пространством мира и сотрудничества на благо всех людей, проживающих в нем", - заявила она.

Тою также выразила готовность поддержать этот процесс, содействовать его укреплению, благодаря хорошим отношениям, которые у нее сложились со сторонами.

Достижение договоренности между Азербайджаном и Арменией, это историческое событие и продолжающиеся совместные усилия по мирному урегулированию подтверждают, что мирные решения конфликтов действительно возможны, заявил министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар.

"Регион заслуживает мира, стабильности и процветания",- добавил он.

Источник: Report

