Визит Путина обрушил курс индийской рупии

Курс индийской рупии пробил абсолютный минимум к доллару во время визита в страну президента РФ Владимира Путина, призвавшего премьера Нарендру Моди продолжать закупки российской нефти, вопреки пошлинам и санкциям от администрации Дональда Трампа, пишет The Moscow Times.

По итогам торгов в пятницу рупия подешевела на 0,4%, до 90,19 рупии за доллар, а днем ранее опускалась до отметки 90,29 - исторического антирекорда.

С начала года индийская валюта потеряла в стоимости более 5% после того, как США ввели 50-процентные пошлины на товары из Индии за энергетическое сотрудничество с Кремлем. Чистый отток капитала с финансовых рынков Индии с начала года достиг $17 млрд, а в августе и сентябре ЦБ страны зафиксировал отток прямых инвестиций — то есть вложений в реальный сектор экономики.

Дефицит торгового баланса Индии в октябре при этом достиг исторического максимума из-за пошлин, ударивших по экспорту, пишет Reuters. В результате рупия стала худшей валютой Азии, отмечает Financial Times.

В ходе визита в Нью-Дели Путин заявил о готовности России продолжать «бесперебойные» поставки нефти в Индию, а также всего, что «необходимо для развития энергетики».

Он также выступил с похвалой в адрес Моди, заявив, что при индийском премьере страна стала «серьезной силой».

«Мне кажется, что и Индия, и весь мир увидели, что с Индией нельзя разговаривать так, как с ней обращались 77 лет назад. Индийский народ может гордиться своим лидером», — сказал Путин.