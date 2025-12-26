Джейхун Байрамов: Азербайджан достиг значительного прогресса в мирном процессе в 2025 году

Азербайджан в 2025 году укрепил свои позиции на международной арене и добился значительного прогресса в мирном процессе с Арменией.

Об этом заявил министр иностранных дел страны Джейхун Байрамов, представляя отчет о внешнеполитической деятельности за год.

По его словам, под руководством Президента Азербайджана была реализована насыщенная внешнеполитическая программа. В 2025 году страна расширила дипломатическое присутствие за рубежом, усилила участие в международных инициативах и активно продвигала сотрудничество в сфере экономики и безопасности.

«В 2025 году в процессе переговоров с Арменией был достигнут большой прогресс. Азербайджан продолжал продвигать международный мир и стабильность, осуществлял посреднические усилия и развивал экономическое сотрудничество, что способствовало дальнейшему укреплению международного авторитета страны», — отметил Байрамов.

По словам министра, усилия Азербайджана были направлены на повышение роли страны в международных структурах и укрепление её репутации как ответственного и конструктивного участника мировой дипломатии.

Гафар Агаев