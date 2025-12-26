Глава МИД: Несмотря на напряженность в отношениях с Россией, были диалоги с этой страной

В этом году. несмотря на напряженность в отношениях с Россией, диалоги с этой страной имели место.

Об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на брифинге по итогам года.

«Несмотря на напряженность в отношениях с Россией в течение этого года, определенные диалоги все же имели место», - сказал министр.

По его словам, важную роль в смягчении отношений сыграла и встреча в Душанбе.

По его словам, интенсивные контакты Баку продолжал с Турцией, Грузией и Ираном, а также со странами Центральной Азии.

