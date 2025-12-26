МИД: Азербайджан укрепляет позиции в международных организациях

Все 14 кандидатур, выдвинутых Азербайджаном в международных организациях в 2025 году, были успешно утверждены.

Об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов, представляя отчёт министерства за год.

По словам министра, это напрямую связано с ростом международного авторитета и укреплением репутации Азербайджана на глобальной арене. «Это отражение того, как Азербайджан последовательно укрепляет своё влияние и доверие в международных организациях», — отметил Байрамов.

Такие достижения способствуют расширению дипломатических возможностей страны и укреплению её позиций в международном сотрудничестве, добавил он.

Г.Агаев