Азербайджан обозначил условия для заключения окончательного мирного соглашения

Подписание парафированного мирного соглашения возможно лишь при условии изменения конституции Армении и полного выполнения обязательств в рамках проекта TRIPP.

Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, представляя отчет по итогам 2025 года.

Он отметил, что в рамках мер по укреплению доверия в обеих странах были проведены встречи между представителями гражданского общества.

"В ноябре в городе Габала состоялась встреча между азербайджанской и армянской сторонами по вопросу делимитации границ. До этого, в январе и феврале, такие встречи проходили в онлайн-формате. Также было дано разрешение на транзит казахстанского зерна в Армению через территорию Азербайджана. Однако для заключения окончательного мирного соглашения необходимо выполнение обозначенных нами условий", - подчеркнул министр.

Байрамов добавил, что в текущем году процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией стал важным шагом на пути к установлению устойчивого мира в регионе. Значительный вклад, по его словам, в этот процесс внес Вашингтонский саммит.

Г. Агаев