Азербайджан примет конференцию Европейского политического сообщества

Азербайджан в 2028 году примет 12-ю конференцию Европейского политического сообщества.

Об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на брифинге по итогам года, сообщает 1news.az.

По его словам, между Азербайджаном и ЕС наблюдается позитивная динамика сотрудничества.

«В настоящее время стороны работают над новым соглашением о партнерстве. Азербайджан является стратегическим партнером 10 стран Европы», - сказал министр.

Г.Агаев