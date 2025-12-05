Трамп получил первую Премию мира ФИФА: Статуэтку для награды создали азербайджанские скульпторы - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Президент Дональд Трамп сегодня стал первым лауреатом Премии мира ФИФА, которую вручили на церемонии жеребьёвки чемпионата мира 2026 года в Центре искусств имени Джона Кеннеди.

Особый акцент на церемонии привлекла сама награда — бронзовая статуэтка «Мысли и желания», созданная известными азербайджанскими народными художниками Салхабом Мамедовым и Али Ибадуллаевым. Таким образом, вклад Азербайджана в мировое искусство оказался в центре одного из самых заметных международных событий года.

Народный художник Азербайджана Салхаб Мамедов

Народный художник Азербайджана Али Ибадуллаев

Статуэтка изображает руки, поддерживающие фрагментированный земной шар — визуальную метафору хрупкости современного мира и общей ответственности людей за поддержание мира, стремление к согласию и единству.

Бронзовая композиция сочетает точность пластики с многослойным символизмом, отражая взаимосвязь мысли, намерения и действия.

Монументальная версия этой же работы установлена возле отделения ООН в Женеве, что подчёркивает её международное значение.

Церемония, на которую прибыли делегации всех 48 команд-участниц чемпионата мира 2026 года, стала частью более широкой инициативы ФИФА, направленной на укрепление международного взаимодействия.

Одним из наиболее запоминающихся эпизодов вечера стала именно азербайджанская художественная работа — «Мысли и желания». Выбор скульптуры Мамедова и Ибадуллаева в качестве символа первой Премии мира ФИФА стал ярким сигналом растущего признания азербайджанского искусства на международной сцене и способности художников страны говорить о глобальных темах универсальным визуальным языком.

На фоне подготовки США, Канады и Мексики к самому масштабному чемпионату мира в истории, сегодняшняя церемония стала не только важным моментом для мирового футбола, но и значимым выходом азербайджанской культуры на одну из главных мировых площадок.

Президент США Дональд Трамп получил Премию мира ФИФА на церемонии жеребьевки Чемпионата мира по футболу 2026 года, проходящей в Центре исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди в Вашингтоне.

"Я бы хотел поблагодарить свою семью и свою чудесную первую леди. Спасибо, Мелания", - заявил Трамп, получая награду.

В видеоролике о премии подчеркнули, что президент США получает премию, в частности, за его усилия по завершению нескольких вооруженных конфликтов по всему миру, а также за продолжающиеся усилия по завершению конфликта между Украиной и Россией.

Премия мира ФИФА была основана в 2025 году, Трамп стал первым ее лауреатом.