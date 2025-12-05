В каких районах Азербайджана выпало больше всего осадков?

По данным Национальной гидрометеорологической службы по состоянию на 5 декабря, на некоторых территориях страны сохраняется дождливая погода.

Как сообщили в Службе, местами осадки носят ливневый характер, передает 1news.az.

Количество выпавших осадков составляет: в Лерике - 9 мм, в Баку и на Абшеронском полуострове - 7 мм, в Шамкире и Губе - 4 мм, в Гобустане - 3 мм, в Астаре, Шабране и Лянкяране - 2 мм, в Кяльбаджаре, Лачине, Губадлы, Шуше, Ханкенди, Ходжалы, Ордубаде, Балакене, Загатале, Гахе, Шеки, Огузе, Габале, Шамахе, Алтыагадже, Гусаре, Бейлягане, Сабирабаде, Гёйчае, Нефтчале, Ярдымлы - 1 мм.

В Нахчыване, Шаруре, Садараке, Дашкесане, Гёйгёле, Нафталане, Шамкире, Балакене, Гахе, Шеки, Шамахе, Алтыагадже, Губе, Гусаре, Грызе, Халтане, Лерике наблюдается туман, видимость ограничена до 500 метров.