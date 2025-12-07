Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили детский дом в Дакке

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева, руководитель Baku Media Center Арзу Алиева в рамках визита в Бангладеш 6 декабря посетили учреждение для девочек, лишенных родительской опеки и бездомных, расположенное в столице Дакке.

Руководство и педагогическо-воспитательский состав этого учреждения, носящего название "Shorkari Shishu Poribar" (Государственный детский дом), предоставили гостям подробную информацию о деятельности организации.

Было отмечено, что в учреждении, действующем под эгидой Управления социальных служб Бангладеш и финансируемом за счет добровольных пожертвований из различных источников, на постоянной основе проживают более 130 детей. Помимо образования, им проводят профессиональные тренинги и обучают трудовым навыкам, чтобы подготовить их к будущей жизни.

Затем Лейла Алиева и Арзу Алиева ознакомились с условиями и потребностями детского дома, в том числе с состоянием общежития и учебных помещений, провели душевную беседу с педагогическим составом и детьми. Им была предоставлена информация о том, что Азербайджанское государство, руководствуясь принципом гуманизма на глобальном уровне, реализует социальные проекты в различных странах через Фонд Гейдара Алиева, обсуждался вопрос реализации программы помощи учреждению.

В заключение воспитанники детского дома выступили перед гостями из Азербайджана с программой, состоящей из народных песен и танцев Бангладеш.