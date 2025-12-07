 Почти 50% швейцарцев поддержали идею об ограничении численности населения | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Почти 50% швейцарцев поддержали идею об ограничении численности населения

First News Media18:15 - Сегодня
Почти 50% швейцарцев поддержали идею об ограничении численности населения

Почти 50% швейцарцев поддерживают предложение правой Народной партии об ограничении численности населения страны 10 млн человек, сообщает Bloomberg со ссылкой на результаты опроса Tamedia/20 Minuten.

Согласно данным опроса, 48% населения страны готовы поддержать инициативу. Сторонники утверждают, что плебисцит состоится уже в июне, но правительство пока это не подтвердило.

В настоящее время число жителей Швейцарии составляет чуть более 9 млн человек, а иностранцев в стране около четверти населения. Согласно предложению Народной партии, правительство должно выйти из международных соглашений, включая договор о свободном передвижении с ЕС, когда число жителей достигнет 10 млн. Согласно текущим прогнозам, это может произойти уже к 2035 году.

Партия, выступающая против иммиграции, утверждает, что слишком быстрый рост населения подавляет рынок жилья, транспорта и коммунальных услуг, в то время как правительство предупреждает, что строгие ограничения нанесут ущерб экономике и благосостоянию, поскольку швейцарские компании зависят от иностранных рабочих, отмечает Bloomberg.

В ноябре швейцарцы проголосовали против введения 50-процентного налога на наследство для богатых после того, как состоятельные люди пригрозили покинуть страну. Против налога выступили 78,3% избирателей. Согласно инициативе, при наследовании состояния от 50 млн франков (около €54 млн) нужно будет отказываться от 50% этой суммы в пользу борьбы с изменением климата. Налог затронул бы около 2500 жителей Швейцарии — 0,03% самых богатых граждан.

Источник: РБК

Поделиться:
250

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял кыргызскую делегацию

Общество

Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили детский дом в Дакке

Политика

Лейла Алиева и Арзу Алиева встретились в Дакке с главным советником временного ...

Общество

Мирза Кадым Иревани в 26-м издании проекта «Халг Аманаты» - ФОТО

В мире

Создан препарат для «омоложения» костей и хрящей

Почти 50% швейцарцев поддержали идею об ограничении численности населения

Нетаньяху анонсировал переход ко второй стадии мирного плана Трампа по Газе

В Бенине военные совершили госпереворот

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Bloomberg: В ЦА и на Кавказе случился «концертный бум» после закрытия Москвы для гастролей

В России заблокировали игровую платформу Roblox

Главу азербайджанской общины Екатеринбурга подозревают в присвоении

Илон Маск призвал ликвидировать Евросоюз

Последние новости

Начался визит главы МИД Ирана в Баку - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 20:10

Эмин Амруллаев удостоен звания почетного доктора Технического университета Грузии

Сегодня, 19:57

Создан препарат для «омоложения» костей и хрящей

Сегодня, 19:30

В ближайшие дни ожидаются сильные магнитные бури

Сегодня, 19:00

Почти 50% швейцарцев поддержали идею об ограничении численности населения

Сегодня, 18:15

Опубликован прогноз на завтра для метеочувствительных людей

Сегодня, 17:50

В Тбилиси состоялась первая репетиция Ягмур Насруллаевой на «Детском Евровидении 2025» - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 17:25

Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили детский дом в Дакке

Сегодня, 17:21

Нетаньяху анонсировал переход ко второй стадии мирного плана Трампа по Газе

Сегодня, 17:12

В Бенине военные совершили госпереворот

Сегодня, 16:55

Авторы статуэтки, врученной Трампу: «Мы доказали, что азербайджанский народ – миролюбивый» - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 16:30

В Китае прошло заседание с целью подготовки к XIII Глобальному Бакинскому форуму

Сегодня, 16:10

Фридрих Мерц встретился с израильским премьером Нетаньяху

Сегодня, 15:55

Эрдоган и Орбан завтра проведут заседание совета сотрудничества

Сегодня, 15:31

Состоялось официальное открытие выставки «Winter in Azerbaijan» от издательского дома NARGIS - ФОТО

Сегодня, 15:00

В Баку состоится заседание Азербайджано-кыргызской межправкомиссии

Сегодня, 14:40

Опубликованы фото погибших в страшной аварии в Билясуваре

Сегодня, 14:30

МИД ИРИ: Отношения с Азербайджаном очень важны для Ирана

Сегодня, 13:58

Президент Ильхам Алиев принял кыргызскую делегацию

Сегодня, 13:36

Лейла Алиева и Арзу Алиева встретились в Дакке с главным советником временного правительства Бангладеш

Сегодня, 13:30
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30