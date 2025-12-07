В ближайшие дни ожидаются сильные магнитные бури

Магнитные бури уровня G2-G3 прогнозируются 9 и 10 декабря после двойной вспышки и выброса плазмы на Солнце.

Об это ТАСС передает со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии Российской Академи Наук.

"Магнитные бури уровня G2-G3 (от средних до сильных) ожидаются во вторник и среду, 9 и 10 декабря, в результате прихода к Земле выброса плазмы после вспышки класса M8.1, произошедшей минувшей ночью. Вспышка имела умеренную силу, но из-за расположения центра взрыва точно на линии Солнце-Земля удар по планете ожидается практически фронтальным, то есть произойдет с максимальной эффективностью", - говорится в сообщении.

Пик воздействия ожидается во второй половине дня 9 декабря. Как отметили в лаборатории, в этот день высока вероятность формирования полярных сияний.

По предварительным оценкам, геомагнитные возмущения продлятся до четверга, 11 декабря.