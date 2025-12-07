Создан препарат для «омоложения» костей и хрящей

Ученые из Стэнфордского университета разработали экспериментальный препарат, который может предотвращать возрастной износ суставов, подавляя фермент 15-PGDH.

Результаты исследования представлены в журнале Science.

Известно, что активность фермента 15-PGDH увеличивается с возрастом, что ускоряет разрушение суставного хряща и способствует развитию остеоартроза. Новый препарат блокирует действие этого соединения и тем самым помогает сохранять хрящевую ткань.

После экспериментов на животных исследователи перешли к клиническим наблюдениям у людей. Первые результаты подтвердили: структура человеческого хряща действительно может восстанавливаться и приобретать свойства молодой и здоровой ткани.

Авторы работы отмечают, что продолжающиеся клинические испытания особенно важны для лечения травм, напоминающих повреждение передней крестообразной связки, которые нередко приводят к тяжелым поражениям суставов.

Источник: Газета.ру