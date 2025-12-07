В результате ДТП в Билясуваре погибли 5 человек - ОБНОВЛЕНО

7 декабря около 02:00 в селе Захметабад Билясуварского района произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, по имеющейся информации, легковой автомобиль марки «Lexus», которым управлял В.Гасанли, в результате потери управления упал в водоканал, протекающий вдоль дороги.

В результате ДТП погибли водитель Васиф Гасанли (2003 года рождения), и пассажиры Русиф Гасанли (2001 г. р.), Ильдырым Гасанли (1990 г. р.), Магомед Мамедли (2000 г. р.) и Алигардаш Расулзаде (2007 г. р.).

По факту проводится расследование.

