 В результате ДТП в Билясуваре погибли 5 человек - ОБНОВЛЕНО
Общество

В результате ДТП в Билясуваре погибли 5 человек - ОБНОВЛЕНО

First News Media11:10 - Сегодня
В результате ДТП в Билясуваре погибли 5 человек - ОБНОВЛЕНО

7 декабря около 02:00 в селе Захметабад Билясуварского района произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, по имеющейся информации, легковой автомобиль марки «Lexus», которым управлял В.Гасанли, в результате потери управления упал в водоканал, протекающий вдоль дороги.

В результате ДТП погибли водитель Васиф Гасанли (2003 года рождения), и пассажиры Русиф Гасанли (2001 г. р.), Ильдырым Гасанли (1990 г. р.), Магомед Мамедли (2000 г. р.) и Алигардаш Расулзаде (2007 г. р.).

По факту проводится расследование.

10:00

На территории села Багбанлар Билясуварского района автомобиль упал в канал, погибли 5 человек.

Как сообщает АПА, минувшей ночью легковой автомобиль марки Lexus потерял управление на дороге в селе и упал в канал. В результате 5 человек, находившихся в машине, утонули.

По факту проводится расследование.

