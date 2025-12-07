В Гейгеле произошло тяжелое ДТП

В Гейгеле произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого опрокинулся легковой автомобиль.

Во время аварии погиб М.Калпанов, 1983 года рождения.

Еще 3 человека, находившиеся в машине, получили травмы различной степени тяжести. Они госпитализированы

На место происшествия привлечены сотрудники Специальной спасательной части Гянджинского регионального центра МЧС.

Тело погибшего, застрявшего в деформированном автомобиле, было извлечено спасателями и передано по назначению.

На место ДТП также привлечены сотрудники полиции, принимаются меры безопасности.

По данному факту проводится расследование.

