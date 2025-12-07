 В Гейгеле произошло тяжелое ДТП | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

В Гейгеле произошло тяжелое ДТП

First News Media22:43 - 07 / 12 / 2025
В Гейгеле произошло тяжелое ДТП

В Гейгеле произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого опрокинулся легковой автомобиль.

Во время аварии погиб М.Калпанов, 1983 года рождения.

Еще 3 человека, находившиеся в машине, получили травмы различной степени тяжести. Они госпитализированы

На место происшествия привлечены сотрудники Специальной спасательной части Гянджинского регионального центра МЧС.

Тело погибшего, застрявшего в деформированном автомобиле, было извлечено спасателями и передано по назначению.

На место ДТП также привлечены сотрудники полиции, принимаются меры безопасности.

По данному факту проводится расследование.

Источник: АПА

Поделиться:
319

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял кыргызскую делегацию

Общество

Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили детский дом в Дакке

Политика

Лейла Алиева и Арзу Алиева встретились в Дакке с главным советником временного ...

Общество

Мирза Кадым Иревани в 26-м издании проекта «Халг Аманаты» - ФОТО

Общество

Сотрудники МЧС спасли от утопления человека на территории Бакинского бульвара в Белом городе - ВИДЕО

Завтра в одном из районов Баку не будет газа

В Гейгеле произошло тяжелое ДТП

По итогам Молодежного диалога D-8 принята Бакинская молодежная декларация - ФОТО

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

В Бакинском метрополитене ответили на заявление Нармин Салмановой - ОБНОВЛЕНО

В Азербайджане мартовские праздники принесут 11 нерабочих дней

В Азербайджане расширен круг лиц, имеющих право пользоваться VIP-залами в аэропортах

Азербайджанский историк предложил демонтировать памятник Айне Султановой и воздвигнуть - Топчибашеву

Последние новости

Утечка воды в Лувре повредила сотни редких книг

Сегодня, 00:20

Китайские палеонтологи нашли новые следы динозавров

07 / 12 / 2025, 23:59

Сотрудники МЧС спасли от утопления человека на территории Бакинского бульвара в Белом городе - ВИДЕО

07 / 12 / 2025, 23:45

Завтра в одном из районов Баку не будет газа

07 / 12 / 2025, 23:40

Третье за два дня землетрясение силой до трех баллов произошло в Узбекистане

07 / 12 / 2025, 23:29

FT: ЕС может навсегда заморозить российские активы

07 / 12 / 2025, 23:04

В Гейгеле произошло тяжелое ДТП

07 / 12 / 2025, 22:43

СМИ: Уиткофф проведет встречу с Катаром и Израилем

07 / 12 / 2025, 22:26

По итогам Молодежного диалога D-8 принята Бакинская молодежная декларация - ФОТО

07 / 12 / 2025, 22:05

Дочь погибшей при пожаре в Ясамале Кёнуль Велибейли идет на поправку

07 / 12 / 2025, 21:40

Президент Израиля пообещал рассмотреть вопрос о помиловании Нетаньяху

07 / 12 / 2025, 21:10

Определились победители чемпионата Азербайджана по дзюдо

07 / 12 / 2025, 20:50

СМИ: Мерц подал тысячи заявлений по фактам оскорблений в свой адрес

07 / 12 / 2025, 20:33

Начался визит главы МИД Ирана в Баку - ОБНОВЛЕНО

07 / 12 / 2025, 20:10

Эмин Амруллаев удостоен звания почетного доктора Технического университета Грузии

07 / 12 / 2025, 19:57

Создан препарат для «омоложения» костей и хрящей

07 / 12 / 2025, 19:30

В ближайшие дни ожидаются сильные магнитные бури

07 / 12 / 2025, 19:00

Почти 50% швейцарцев поддержали идею об ограничении численности населения

07 / 12 / 2025, 18:15

Опубликован прогноз на завтра для метеочувствительных людей

07 / 12 / 2025, 17:50

В Тбилиси состоялась первая репетиция Ягмур Насруллаевой на «Детском Евровидении 2025» - ФОТО - ВИДЕО

07 / 12 / 2025, 17:25
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30