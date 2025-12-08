 ​​​​​​​Состоялась официальная церемония открытия «Фестиваля культуры ОИС: Бакинская творческая неделя 2025» - ФОТО | 1news.az | Новости
Общество

Феликс Вишневецкий17:41 - Сегодня
С 5 по 11 декабря в столице проходит «Фестиваль культуры ОИС: Бакинская творческая неделя 2025», организованный совместно Министерством культуры Азербайджанской Республики и Организацией исламского сотрудничества (ОИС) при поддержке Фонда Гейдара Алиева.

8 декабря в Бакинском конгресс-центре состоялась официальная церемония открытия фестиваля, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры.

В мероприятии приняли участие министры культуры из ряда стран, официальные представители международных организаций, члены дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджане, депутаты, известные деятели культуры и представители креативной индустрии.

Церемония началась с показа видеоролика, отражающего государственную заботу об исламском наследии в Азербайджане и сотрудничество нашей страны с ОИС и мусульманскими государствами. Министр культуры Азербайджанской Республики Адыль Керимли, выступая с приветственной речью, отметил, что фестиваль является знаковым событием в культурной жизни страны. Министр подчеркнул, что Президент Ильхам Алиев придаёт большое значение развитию связей с исламским миром, и что сотрудничество Азербайджана с ОИС из года в год продолжает укрепляться.

Также было отмечено, что Первый вице-президент Азербайджанской Республики, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева уделяет большое внимание сохранению, восстановлению и популяризации исламского наследия как в стране, так и за её пределами. При поддержке Фонда реставрируются памятники исламской культуры, строятся новые места поклонения, а также реализуются различные художественные проекты, направленные на продвижение исламского наследия.

В завершение своего выступления министр поблагодарил всех гостей за участие в столь значимом мероприятии и пожелал фестивалю успешной работы.

Затем с речами выступили министры культуры из ряда стран, которые в своих выступлениях выразили благодарность правительству Азербайджана за высокую организацию фестиваля. В выступлениях особо подчёркивалась роль Азербайджана в развитии культурно-гуманитарного сотрудничества в исламском мире.

Затем была представлена видеоинсталляция и художественно-музыкальная программа с национальными музыкальными номерами, которая была тепло встречена гостями.

После этого участники ознакомились с выставками, организованными в Бакинском конгресс-центре: Creative Village (Творческая деревня), MYEXPO (Культура и креативные индустрии), экспозицией исламской каллиграфии, Omarket (Orient Film Market), а также стартап-выставкой I2C.

