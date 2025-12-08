 ​​​​​​​Названа песня, ставшая самой популярной в Азербайджане на YouTube в 2025 году – ВИДЕО | 1news.az | Новости
​​​​​​​Названа песня, ставшая самой популярной в Азербайджане на YouTube в 2025 году – ВИДЕО

Феликс Вишневецкий17:43 - Сегодня
По итогам года песня народной артистки Азербайджана Айгюн Казимовой «Can ol» возглавила рейтинг самых прослушиваемых треков страны на платформе YouTube.

Именно эта композиция стала абсолютным лидером по количеству прослушиваний за год, сообщает 1news.az со ссылкой на YouTube Charts - «Can ol» заняла первое место в итоговом годовом чарте и была прослушана 38,1 миллиона раз, а общее число просмотров уже превысило 42 миллиона.

Отметим, что ранее на YouTube существовал раздел «Тренды», однако теперь его заменил YouTube Charts, где публикуется официальная статистика самых популярных треков за определённый период, включая годовые итоги.

Примечательно, что Айгюн Казимова представлена в чарте не одной композицией. Ещё один её абсолютный хит - «S.O.S», ставший вирусным и попавший в мировые тренды, занял седьмое место в общем рейтинге. Клип на песню уже набрал свыше 56 миллионов просмотров.

