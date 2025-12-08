Азербайджан готов поделиться с Сирией опытом восстановления территорий - Посольство

Посольство Азербайджана в Сирии поделилось публикацией в связи с первой годовщиной падения режима Башара Асада.

В публикации говорится, что в этот день год назад мир стал свидетелем возвращения Дамаска своему народу и его освобождения от несправедливости и преступности.

"Дружеский сирийский народ понёс большие жертвы, его сыновья написали своей кровью, терпением и доблестью бессмертные страницы — подобные тем, что написали их братья из Азербайджана, отдавая свои жизни, чтобы изгнать оккупантов с наших исконных земель",- говорится в публикации.

Отмечается что сегодня сирийский народ прилагает все усилия и проявляет решимость, чтобы возродить родину: "Это вселяет уверенность в том, что он несомненно преуспеет и продемонстрирует миру свою способность подняться из-под руин и построить государство, которое поразит всех своими уникальными достижениями".

"Азербайджан готов поделиться всем своим опытом, приобретённым в процессе реконструкции и восстановления, проводимого на освобождённых территориях", - говорится в публикации.