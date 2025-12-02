Милли Меджлис принял законопроекты о госбюджете на 2026 год

Милли Меджлис принял законопроект «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год».

Законопроект был принят во втором чтении на сегодняшнем заседании парламента.

Также Милли Меджлис утвердил во втором чтении проект закона «О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2026 год», входящий в бюджетный пакет на следующий год.

Бюджетные расходы Фонда страхования от безработицы в 2026 году прогнозируются в размере 266,4 млн манатов (на 2,2% больше по сравнению с 2025 годом).

Согласно документу, 238,3 млн манатов расходов будут покрыты за счет доходов Фонда (на 15,5% больше), а 28,1 млн манатов - за счет неиспользованного остатка бюджета на конец текущего года (на 48,25% меньше).

После обсуждений документ был поставлен на голосование и принят во II чтении.

Источник: Report