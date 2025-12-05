Апелляционный суд вынес решение по делу Али Керимли
Состоялось судебное заседание по апелляционной жалобе на меру пресечения в виде ареста, избранную в отношении председателя Партии Народного Фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли, задержанного в ходе операции Службы государственной безопасности (СГБ).
Бакинский апелляционный суд не удовлетворил жалобу на меру пресечения в виде ареста, избранную в отношении лидера ПНФА.
Напомним, что в отношении А.Керимли решением Сабаильского районного суда была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца 15 дней.
Отметим, что задержанным СГБ председателю ПНФА Али Керимли и члену Президиума партии Мамеду Ибрагиму предъявлено обвинение по статье 278.1 Уголовного кодекса (действия, направленные на насильственный захват власти, насильственное изменение конституционного строя государства).
Оба лица были задержаны в рамках уголовного дела, возбужденного СГБ в отношении Рамиза Мехтиева.
