Апелляционный суд вынес решение по делу Али Керимли

Состоялось судебное заседание по апелляционной жалобе на меру пресечения в виде ареста, избранную в отношении председателя Партии Народного Фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли, задержанного в ходе операции Службы государственной безопасности (СГБ).

Бакинский апелляционный суд не удовлетворил жалобу на меру пресечения в виде ареста, избранную в отношении лидера ПНФА.

Напомним, что в отношении А.Керимли решением Сабаильского районного суда была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца 15 дней.

Отметим, что задержанным СГБ председателю ПНФА Али Керимли и члену Президиума партии Мамеду Ибрагиму предъявлено обвинение по статье 278.1 Уголовного кодекса (действия, направленные на насильственный захват власти, насильственное изменение конституционного строя государства).

Оба лица были задержаны в рамках уголовного дела, возбужденного СГБ в отношении Рамиза Мехтиева.

Источник: Report