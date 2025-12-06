«Арцах или Карабах?»: Армянский телеканал закрылся после провокации во время телемоста Баку–Ереван - ВИДЕО
Армянский телеканал ReOpen Media, который в том числе ведет вещание на азербайджанском языке, объявил о закрытии.
В качестве причины называются финансовые проблемы.
Однако, истинным поводом закрытия, судя по всему, послужила провокация армянской ведущей телеканала Дианы Карапетян во время телемоста между Real TV и ReOpen Media.
Так, Карапетян во время беседы в эфире использовала оккупационный термин «Арцах», что было незамедлительно опротестовано азербайджанской соведущей телемоста Вафы Гамзаевой.
«Арцах» или Карабах? Если вы будете использовать это название, о каких обсуждениях в мирном направлении мы можем говорить? - указала она.
«Премьер министр Армении Никол Пашинян признал Карабах частью Азербайджана, это официальная позиция вашей страны», - напомнила журналистка.
Однако, Карапетян все равно продолжала настаивать на своем.
«Получается, что политика вашего телеканала идет вразрез с политикой государства?», - спросила В.Гамзаева. На этот вопрос Карапетян ответила отрицательно.
В итоге сегодня директор канала Давид Григорян объявил в эфире, что ReOpen Media прекращает свою деятельность, сославшись на «ряд причин», включая финансовые трудности.