Британия начинает новый проект с ANAMA - ФОТО

С 2020 года Великобритания входит в число стран, активно поддерживающих Минную инициативу Азербайджана.

Об этом говорится в сообщении Посольства Британии.

В диппредставительстве сообшили, что они с гордостью запускают новый проект с ANAMA (Агентство Азербайджанской Республики по разминированию). Цель проекта — обеспечить специалистов по разминированию необходимыми навыками и уверенностью для продолжения их жизненно важной работы, включая использование обученных крыс и других животных, способных выявлять запахи взрывчатых веществ.