Президент Ильхам Алиев с семьёй посетил туристический комплекс «Шахдаг» - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Президент Азербайджана Ильхам Алиев вместе с членами семьи посетил зимне-летний туристический комплекс «Шахдаг» в Гусарском районе.

Совместные фото на своих страницах в Instagram опубликовали также вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева и внук главы государства Микаил Агаларов.

16:19

Об этом на своей странице в Instagram сообщил внук главы государства Али Агаларов.

Он сопроводил публикацию комментарием: «Сегодня мы катались на лыжах с дедушкой».