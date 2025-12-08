В Баку найден мёртвым фотограф Эльтадж Зейналов

В столице Азербайджана 6 декабря было обнаружено тело 39-летнего фотографа Эльтаджа Зейналова.

Тело было извлечёно из воды на побережье Приморского национального парка - обстоятельства того, как Э.Зейналов оказался в воде и погиб, уточняются, сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo.az

Подчеркнем, что Э.Зейналов занимался фотографией и принимал участие в ряде социальных проектов в качестве волонтера.

По факту произошедшего прокуратура Сабаильского района проводит расследование.