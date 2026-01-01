В Азербайджане полиция изъяла незаконное оружие

Сотрудники Министерства внутренних дел выявили и изъяли незаконно хранящееся огнестрельное оружие и боеприпасы.

По информации пресс-службы МВД, в ходе продолжающихся оперативно-профилактических мероприятий 31 декабря в столице и отдельных регионах республики были обнаружены 3 автомата, 1 пистолет, 87 ружей, 11 магазинов и 44 патрона различного калибра.

В ведомстве отметили, что работа по выявлению и изъятию незаконного оружия продолжается.

Источник: APA

Джамиля Суджадинова