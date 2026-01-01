Трамп обещал в новом году стремиться к установлению мира на земле

Президент США Дональд Трамп в новом году намерен стремиться к установлению мира на земле.

Об этом он заявил журналистам вечером 31 декабря в начале приема в своем поместье Мар-а-Лаго в окрестностях Уэст-Палм-Бич (штат Флорида).

На вопрос о том, есть ли обещания, которые он дал себе перед наступлением Нового года, глава вашингтонской администрации ответил: «Да, есть. Мир на земле».

Трамп не ответил на вопросы о том, готовы ли США направить свои войска в Украину, а также о том, какую роль сыграло ЦРУ в нанесении удара по Венесуэле.

Источник: ТАСС