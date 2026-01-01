Пожар вспыхнул на предприятии в Сумгайыте
В Сумгайыте произошёл пожар на промышленном объекте, специализирующемся на производстве клеевой продукции.
Возгорание было зафиксировано в одном из производственных цехов предприятия ООО «Наноким», расположенного в жилом массиве «Кимъячылар». Очаг пожара находился в помещении, где изготавливался клей для метлахской плитки.
Пожар был оперативно локализован и полностью потушен подразделениями Государственной противопожарной охраны МЧС.
В настоящее время по факту происшествия проводится расследование.
Источник: Report
Джамиля Суджадинова
