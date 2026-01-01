Ильхам Алиев поздравил главу Суверенного переходного совета Судана с годовщиной независимости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо председателю Суверенного переходного совета Республики Судан Абдель Фаттаху Абдельрахману Аль-Бурхану по случаю 70-й годовщины независимости Республики Судан.

Текст послания опубликован на официальном сайте Президента АР.

«Верю, что в интересах наших народов мы и впредь будем прилагать совместные усилия, направленные на развитие отношений и сотрудничества между Азербайджаном и Суданом в русле дружбы», - подчеркнул Ильхам Алиев.