Начиная с сегодняшнего дня, взносы на социальное страхование предпринимателей будут рассчитываться по-новому

Начиная с сегодняшнего дня, обязательные государственные взносы на социальное страхование, которые должны платить индивидуальные предприниматели, будут рассчитываться по новому порядку.

Как сообщает АПА, это отражено в поправках к Закону о социальном страховании, утвержденных президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно закону, обязательный государственный взнос на социальное страхование составляет 2 процента от дохода (за исключением расходов), при условии, что он составляет не менее 15 процентов и не более 100 процентов от минимальной месячной заработной платы для предпринимательской деятельности.

Следует отметить, что согласно действующему закону «О социальном страховании», обязательные государственные взносы на социальное страхование уплачивались в размере 50 процентов от минимальной месячной заработной платы в строительном секторе и 25 процентов в других секторах предпринимательской деятельности. При этом применялся соответствующий процент для этих регионов. Иными словами, этот показатель составлял 100 процентов от минимальной месячной заработной платы в Баку, 90 процентов в Сумгаите и Гяндже, 80 процентов в других городах, 60 процентов в административно-территориальных единицах и населенных пунктах, являющихся административными центрами районных административно-территориальных единиц, и 50 процентов в сельской местности.

Согласно поправке, если минимальная месячная заработная плата установлена ​​на уровне 400 манатов, а месячный доход предпринимателя составляет 5000 манатов, то взнос на социальное страхование составит 2 процента от дохода - 100 манатов.

Если доход составляет 2000 манатов, рассчитывается 2% = 40 манатов, но поскольку эта сумма меньше минимального порога в 60 манатов, предприниматель заплатит 60 манатов.