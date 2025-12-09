 Руины в центре Баку: Жители жалуются на крыс, свалку и наркоманов у своих домов - ФОТО - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Руины в центре Баку: Жители жалуются на крыс, свалку и наркоманов у своих домов - ФОТО - ВИДЕО

Фаига Мамедова14:47 - Сегодня
В редакцию 1news.az обратились жители дома, расположенного в Ясамальском районе Баку по адресу проспект Наримана Нариманова, 31/33, с жалобой на антисанитарные условия на прилегающей территории.

По словам обратившихся, несколько строений рядом с их домом были снесены уже давно, однако оставшиеся после демонтажа руины до сих пор не убраны. Жителям объясняют это тем, что не все семьи на территории выселились, и при уборке мусора их дома могут быть повреждены. Со временем ситуация значительно ухудшилась: разрушенные участки превратились в несанкционированную свалку, что привело к появлению крыс, бродячих собак и сильного неприятного запаха.

76-летняя Фирангиз ханым, проживающая здесь около трех лет, в беседе с нами рассказала, что летом запах становится настолько невыносимым, что ей приходится арендовать жильё в другом районе, чтобы переждать жаркий сезон.

«Когда я сюда переехала, мне сказали, что наше здание, возможно, снесут в течение ближайших 10 лет. Получается, что всё это время мы будем вынуждены жить в таких условиях. Мы неоднократно обращались в разные инстанции - и в Исполнительную власть, и в ЖЭК. Но одна организация перекладывает ответственность на другую. В ЖЭКе отвечают, что у них нет необходимой техники», - заявила Фирангиз ханум.

В продолжение темы антисанитарии и заброшенных руин нам удалось пообщаться еще с одним жителем дома - Фархадом Мамедовым.

Как сообщил Фархад Мамедов, территория рядом с их жильём находится в крайне запущенном состоянии.

По словам Ф.Мамедова, подойти или пройти по этой территории практически невозможно: кругом руины, мусор и антисанитария. «Ночью вообще темно, детей на улицу не можешь послать, даже в магазин. Боишься, потому что в этих руинах, хочешь-не хочешь, и наркоманы собираются. Для 21 века это несопоставимо», - рассказал он.

Житель отмечает, что работы, которые ранее проводились на участке, оставлены без завершения и без соблюдения норм безопасности.
«Если кто-то там что-то сносит или делает, пусть хотя бы огораживают или убирают. На самом деле невозможно. Мы живём в центре города, около памятника Нариманову, и в таких условиях. Наша цель - чтобы это всё убрали и привели в нормальное состояние до тех пор, пока там не начнётся строительство. Пусть огородят и занимаются своими делами, как в нормальных местах. Даже на машине нормально не проедешь», - сказал он.

Ф.Мамедов также отметил, что лестницы, ведущие к их дому, находятся в аварийном состоянии. Из-за темноты и разрушений люди боятся по ним спускаться. «Взяли, с одной стороны вырыли, с другой всё сломали - и так оставили. Это месяцами, годами стоит. Мы рядом живём, и смотреть на это невозможно. Во-первых, туда выкидывают мусор, появляется неприятный запах, крысы. Кому ни жалуемся - говорят, нас не касается. А до кого довести наши слова?» - возмущённо отметил он.

По словам жителя, они не требуют вмешательства в их дома, а лишь ожидают наведения порядка вокруг.
«Мы не хотим, чтобы приходили и убирали в нашей парадной или в наших домах. Но уберите вокруг, огородите. Договоритесь с людьми, которые там не хотят выходить. Наверное, не соглашаются по цене - я не знаю. Это уже их проблемы», - отметил он.

Ф.Мамедов подчеркнул, что перед началом демонтажных работ необходимо было расселить всех жителей.

«Поломали - и всё так и валяется. С каждым днём разрушается всё больше, уже на дорогу выходит. Ни пройти, ни проехать. Ночью света нет», - добавил он.

Другая жительница, Алла Керимова, сообщила нам, что на месте разрушенных домов осталось большое количество строительного мусора - доски, камни и различные обломки. По её словам, весь этот мусор осыпается на дорогу, которая является единственным проездом к их дому.

«Невозможно ни на машине проехать, ни пешком пройти. Все соседи, которые делают ремонт, складывают строительные отходы в мешки и тоже выбрасывают туда. Помимо этого, туда же люди стали выбрасывать бытовой мусор. В этой свалке уже завелись вороны, собаки, крысы. Вороны расклёвывают мусор, собаки растаскивают его, а крысы - это уже полная антисанитария. И всё это при том, что мы живём в центре города», - рассказала Алла ханум.

По её словам, во время дождей весь мусор стекает вниз вместе с водой, а летом - гниёт и распространяет неприятный запах. «Я сейчас с вами разговариваю и из своего окна вижу там кусок сломанного унитаза. Неужели нельзя привезти пару грузовых машин, собрать весь этот мусор и вывезти? Мы бы сами всё собрали, но, к сожалению, эта свалка достигла таких масштабов, что человеческими силами её уже не убрать», - добавила она.

Учитывая призыв жителей к соответствующим органам власти вмешаться и оперативно решить проблему уборки строительных отходов и ликвидации очага антисанитарии, мы обратились в Исполнительную власть Ясамальского района, чтобы прояснить ситуацию.

Как сообщила сотрудница Исполнительной власти, на территорию будут направлены специалисты, которые проведут осмотр и подготовят решение для организации необходимых работ.

«Я сегодня же передам информацию, пусть посмотрят», - добавила представитель ИВ.

Мы, в свою очередь, продолжим следить за развитием событий и будем информировать общественность о дальнейших шагах.

