Назначен новый советник министра науки и образования

Соответствующим приказом министра науки и образования Эмина Амруллаева Низами Юсифли назначен советником министра.

Низами Юсифли получил степень бакалавра в области финансов в Азербайджанском государственном экономическом университете (UNEC) и степень магистра в области финансовых рынков с отличием.

Низами Юсифли, начавший свою карьеру в EY Azerbaijan (Ernst & Young), с 2020 года занимает различные руководящие должности в Azerbaijan Investment Holding (AIH).

За время своей профессиональной карьеры он приобрел обширный опыт в областях финансового контроля, аудита, управления государственными активами, стратегического планирования, корпоративного управления и инвестиций.

Низами Юсифли также занимал руководящие должности в ряде частных предприятий. Он преподавал финансовый учет и корпоративные финансы в группах SABAH Азербайджанского государственного экономического университета.