Национальные интересы превыше всего: в чем новая стратегия безопасности США перекликается с доктриной Азербайджана

«Во всем, что мы делаем, мы ставим Америку на первое место» - формула, красной нитью проходящая через новую Стратегию национальной безопасности США, задает тон документу и сразу обращает на себя внимание сходством ключевых внешнеполитических приоритетов Вашингтона и Баку.

Рассмотрение основных положений новой американской доктрины, которую уже называют одним из важнейших документов последних лет, позволяет провести параллели между стратегическими подходами президентов Дональда Трампа и Ильхама Алиева.

Сравнительный анализ отдельных положений документа демонстрирует концептуальную схожесть этих подходов, основанную на принципе «сильный лидер - сильное государство».

Суверенитет и уважение – этот принцип занимает центральное место в Стратегии национальной безопасности США. В ней, в частности, говорится: «Соединенные Штаты будут решительно защищать свой суверенитет. Это включает в себя предотвращение его подрыва транснациональными и международными организациями, попыток иностранных держав или образований цензурировать наши высказывания или ограничивать свободу слова наших граждан, лоббирования и операций по оказанию влияния, направленных на формирование нашей политики или вовлечение нас в иностранные конфликты, а также циничного манипулирования нашей иммиграционной системой для формирования избирательных блоков, лояльных иностранным интересам, в нашей стране. Соединенные Штаты будут определять свой собственный курс в мире и свою собственную судьбу без вмешательства извне».

Данный подход во многом перекликается с одним из краеугольных камней политики президента Ильхама Алиева - защитой национального суверенитета и независимости государства. Азербайджанский лидер неоднократно подчеркивал, что страна должна определять свою судьбу самостоятельно, без внешнего вмешательства. Особое значение в этом контексте придается противодействию транснациональным и международным организациям, пытающимся ослабить государственные институты, создать хаос, как например, соросовские институты. Аналогично нейтрализуются попытки международных доноров и организаций использовать Азербайджан как инструмент внешнего давления.

Эти подходы Баку ярко иллюстрируют цитаты главы государства: «Мы видим новый миропорядок справедливым. Если это можно выразить одним словом, то он должен быть справедливым, что, по существу, соответствует и политике, проводимой Азербайджаном на протяжении многих лет. Сейчас нам это видится так: суверенитет, независимость, не вмешиваться во внутренние дела друг друга, не обострять внутреннюю ситуацию в странах под различными предлогами. По существу, все это является нашим внешнеполитическим курсом. Азербайджан проводит эту политику на протяжении многих лет. Мы не вмешиваемся ни в чьи дела, занимаемся своим делом. Если кто-то к нам обращается, мы стараемся не оставлять эти обращения без ответа».

Сравнение этих подходов позволяет выделить аналогичные принципы в политике двух лидеров - акцент на защите национального суверенитета и независимости, невмешательстве во внутренние дела других государств, формировании внешней политики без внешнего давления.

Верховенство государства - еще один ключевой принцип новой американской доктрины: «Соединенные Штаты будут ставить свои собственные интересы на первое место и в отношениях с другими странами поощрять их также ставить свои интересы на первое место. Мы выступаем за суверенные права наций, против подрывающих суверенитет посягательств самых навязчивых транснациональных организаций, и за реформирование этих институтов таким образом, чтобы они способствовали, а не препятствовали индивидуальному суверенитету и отстаивали интересы Америки».

Данное положение подчеркивает приоритетность верховенства государства и национальных интересов в международной политике. И это тоже перекликается с внешнеполитическими принципами Азербайджана. Благодаря позиции, ориентированной на неуклонное отстаивание государственных и национальных интересов, сформировался феномен сильного Азербайджанского государства.

«Позиция Азербайджана всегда была однозначной. В том, что касается наших национальных интересов, мы не пойдем на уступки никому. Национальные интересы Азербайджана – это первостепенный вопрос. Однако наш опыт, наша политика свидетельствуют, что одновременно с полноценной защитой национальных интересов вполне возможно и налаживание взаимовыгодного сотрудничества со всеми странами», - таков принцип президента Ильхама Алиева.

Подобный подход созвучен новой стратегической линии США, где верховенство государства и защита национальных интересов рассматриваются как основополагающие принципы внешней политики. Таким образом, параллель между двумя странами проявляется в схожем акценте на сильное, независимое государство, способное отстаивать свои приоритеты и одновременно выстраивать взаимовыгодное сотрудничество с другими государствами.

Мир через силу – США убеждены в том, что стабильность и мир достигаются через укрепление национальной мощи во всех ее измерениях – политическом, экономическом, технологическом, военном: «Сила - лучшее средство сдерживания. Страны или другие субъекты, достаточно удержанные от угрозы американским интересам, не смогут этого сделать. Кроме того, сила может помочь нам достичь мира, поскольку стороны, уважающие нашу силу, часто обращаются к нам за помощью и восприимчивы к нашим усилиям по разрешению конфликтов и поддержанию мира. Поэтому Соединенные Штаты должны поддерживать сильнейшую экономику, развивать самые передовые технологии, укреплять культурное здоровье нашего общества и иметь самую боеспособную армию в мире».

Подобная логика находит параллели и в политике Азербайджана, где сила и мощь государства рассматривается как основа национальной безопасности, сдерживания угроз и обеспечения региональной стабильности. Именно благодаря своей силе Азербайджан - после многолетних бесплодных переговоров - освободил свои земли от оккупации, полностью восстановив территориальную целостность и государственный суверенитет. Президент Ильхам Алиев неоднократно подчеркивает значимость дальнейшего укрепления силы как ключевого сдерживающего механизма, и гаранта стабильности и национальной безопасности.

«Мы уже на протяжении более тридцати лет живем как независимое государство, и в многовековой истории государственности нашего народа Азербайджан никогда не был таким сильным, как сегодня, - эти слова президента Ильхама Алиева фиксируют принципиальную важность этого вопроса в национальной доктрине страны. - Азербайджан – сильное государство, страна, которая опирается на свою мощь, идет своим путем, ни перед кем не имеет никаких обязательств, ни перед кем не склоняет голову, идет вперед достойно и честно, и это наше большое достояние».

Мощная армия – отражает в Стратегии национальной безопасности США понимание военной мощи не только как средства ведения войны, но, прежде всего, как фактора стратегического сдерживания, обеспечения национальной безопасности и защиты государственных интересов: «Мы хотим набрать, обучить, оснастить и развернуть самую мощную, смертоносную и технологически продвинутую армию в мире, чтобы защищать наши интересы, предотвращать войны и, при необходимости, побеждать в них быстро и решительно, с минимальными потерями для наших сил. И мы хотим армию, в которой каждый военнослужащий гордится своей страной и уверен в своей миссии».

Как видно, сильная, технологически оснащенная армия рассматривается Вашингтоном как неотъемлемый элемент государства, способного самостоятельно определять свою роль и место в международной системе.

Аналогичный подход к данному вопросу демонстрирует и Азербайджан, на протяжении многих лет последовательно уделяя особое внимание строительству и укреплению своих Вооруженных сил. Президент, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев в своих выступлениях неоднократно заявлял, что сильная и боеспособная армия является одним из ключевых факторов сохранения государственности и независимости страны. Азербайджанская армия с каждым днем становится все сильнее, занимая место в ряду сильнейших армий мира. Глава государства подчеркивает, что процесс модернизации Азербайджанской армии будет продолжен, ставя задачу по ее приведению в соответствие со стандартами НАТО.

«После Второй Карабахской войны процесс строительства армии получил более широкий размах. Естественно, в период оккупации строительство армии было для нас задачей номер один, подготовке армии, всех Вооруженных сил к освобождению наших земель придавалось особое значение, и мы добились этого. Отечественная война увенчалась полной Победой Азербайджанского государства. Но, несмотря на это, после войны предпринимаются дополнительные шаги по строительству армии и в этом есть большая необходимость, потому что геополитическая ситуация в мире обостряется, в нашем регионе имеются новые угрозы, в Армении поднимают головы реваншистские силы. С учетом всего этого, дальнейшее укрепление нашей Армии остается задачей номер один. Естественно, для этого принимаются комплексные меры. […] Я уже говорил об этом, но хочу еще раз сказать, что сегодня Азербайджанская армия сильнее той Азербайджанской армии, которая проявила героизм и профессионализм во время войны», - заявления главы государства четко отражают динамичный характер оборонной политики Азербайджана: историческая Победа в Отечественной войне дала новый импульс к переходу на качественно новый уровень военного строительства.

Эра массовой миграции закончилась – новая Стратегия национальной безопасности США определяет безопасность границ как основополагающий элемент сдерживания конкретных угроз: «То, кого страна принимает в свои границы, в каком количестве и откуда, неизбежно определит будущее этой нации. Любая страна, считающая себя суверенной, имеет право и обязанность определять свое будущее. На протяжении всей истории суверенные государства запрещали неконтролируемую миграцию и предоставляли гражданство лишь в редких случаях иностранцам, которые к тому же должны были соответствовать строгим критериям. Опыт Запада последних десятилетий подтверждает эту непреходящую мудрость. Во многих странах мира массовая миграция истощает внутренние ресурсы, увеличивает насилие и другие виды преступности, ослабляет социальную сплоченность, деформирует рынки труда и подрывает национальную безопасность. Эпоха массовой миграции должна закончиться. Безопасность границ - основополагающий элемент национальной безопасности. Мы должны защищать нашу страну от вторжения, не только от неконтролируемой миграции, но и от трансграничных угроз, таких как терроризм, наркотики, шпионаж и торговля людьми. Граница, контролируемая волей американского народа, осуществляемой его правительством, имеет основополагающее значение для выживания Соединенных Штатов как суверенной страны.

Это положение новой американской доктрины позволяет провести еще одну параллель между стратегическими подходами Азербайджана и США. Для Азербайджана вопрос безопасности границ является приоритетом как в контексте территориальной целостности, так и ключевым элементом борьбы с трансграничными угрозами, в том числе, с наркотрафиком, незаконной миграцией, контрабандой и т.д.

Подходы Азербайджана к приоритетам стабильности и безопасности наглядно демонстрируют заявления президента Ильхама Алиева: «С полной уверенностью могу сказать: то, что последние годы наши сухопутные границы остаются закрытыми, спасло нас от очень больших катастроф. Даже сегодня, когда границы остаются закрытыми, предпринимаются опасные действия и они пресекаются. Поэтому охрана границ защитит нас от внешних рисков. В Азербайджане внутренних рисков нет. На протяжении долгих лет в Азербайджане обеспечиваются безопасность, спокойствие, и стабильность может служить примером для всего мира. Все знают, что ни одно государство не может развиваться без стабильности. Сегодня все прекрасно видят положение стран с нарушенной стабильностью и их судьбу. Стабильность – это главное условие для безопасности, развития, привлечения иностранных инвестиций. Все другие меры, связанные с безопасностью, нами обеспечиваются на должном уровне. Азербайджан – сильное государство, и наша мощь год от года растет».

Таким образом, сравнительный анализ новой Стратегии национальной безопасности США и внешнеполитического курса Азербайджана демонстрирует не просто ситуативное совпадение интересов, а глубокую концептуальную схожесть в самой философии обеспечения национальной безопасности. Вашингтон и Баку сходятся в главном - в современном мире, полном геополитической нестабильности и трансграничных угроз, национальные интересы могут быть защищены и реализованы только при условии абсолютного суверенного контроля и опоры на собственную силу.

Сходство позиций фокусируется на следующих столпах:

Верховенство суверенитета: решительный отказ от внешнего вмешательства и подрывной деятельности отдельных сил, а также полное право самостоятельно определять свою судьбу и политический курс.

Принцип «Сила – лучший сдерживающий фактор»: Убежденность, что мир и стабильность достигаются через непрерывное укрепление всех элементов национальной мощи – от экономики и технологий до сильной боеспособной армии.

Безопасность границ как фундамент: Осознание, что эпоха неконтролируемых потоков должна закончиться, поскольку защита границ является ключевым элементом сдерживания таких угроз, как терроризм, наркотрафик, незаконная миграция и др.

В конечном итоге общность подходов США и Азербайджана наглядно демонстрирует, что фундамент по-настоящему успешной и устойчивой внешней политики зиждется на прагматизме, стратегическом расчете и в твердом, последовательном отстаивании своих принципов в ключевых вопросах стабильности, безопасности и защиты национальных интересов.