Момент истины для Li Auto: сгоревший электромобиль, убытки и стратегическая неопределенность - ФОТО - ВИДЕО

Возгорание флагманской модели редко остаётся просто техническим инцидентом. Для Li Auto — компании, некогда прославившейся благодаря успеху Li L9 и образу дисциплинированного игрока на рынке электромобилей, — пожар с участием модели MEGA стал символом более глубокого напряжения, обнажив финансовое давление и стратегическую неопределённость.

Подробнее в материале.

Компания Li Auto выстроила свою репутацию на обещании быть другой — более осторожной, более дисциплинированной и более надёжной, чем большинство конкурентов на рынке электромобилей.

Эту репутацию сделала убедительной модель Li L9, ставшая для компании прорывной и превратившая её в одного из немногих прибыльных игроков на крайне конкурентном китайском рынке автомобилей.

На фото: автомобиль Li L9

Сегодня этот имидж оказывается под давлением. После пожара с участием активно продвигаемой электрической модели Li MEGA, на фоне снижения продаж и появления убытков, вопрос заключается уже не в том, как Li Auto добилась успеха, а в том, способна ли она по-прежнему оправдывать доверие рынка.

На видео: автомобиль Li MEGA, сгоревший в Шанхае, Китай (23 октября 2025 г.)

Репутация, построенная на сдержанности

Li Auto росла не за счёт смелых ставок или радикальных экспериментов. Основой её стратегии была сдержанность. Компания заняла свою нишу, сделав ставку на гибридные автомобили с увеличенным запасом хода (extended-range EV) в тот момент, когда конкуренты стремительно переходили к полностью электрическим моделям.

Li L9 стала воплощением этой логики: практичный семейный SUV, предлагающий пространство, технологии и надёжность без зависимости от недостаточно развитой зарядной инфраструктуры. В течение нескольких лет эта формула работала. Li L9 обеспечила бренду доверие, коммерческую дисциплину и — в отрасли, известной избыточными обещаниями, — респектабельность.

Именно поэтому недавние события оказались значимыми не только как отдельный технический инцидент.

Когда технический инцидент становится стратегическим сигналом

Видеозаписи с возгоранием автомобиля Li MEGA быстро разошлись в интернете, вызвав пристальное внимание в момент, когда Li Auto меньше всего могла себе это позволить. Пострадавших не было, компания оперативно занялась управлением ситуацией. Тем не менее инцидент оказался чувствительным.

Спустя несколько недель Li Auto объявила об отзыве более 11 тыс. автомобилей MEGA из-за дефекта системы охлаждения, связанного с потенциальным риском возгорания. Для модели, позиционировавшейся как технологический рубеж в переходе компании к полностью электрическим автомобилям, это стало дорогостоящим признанием проблемы.

Кризис определил не сам пожар, а его момент.

На фото: автомобиль Li MEGA, сгоревший в Шанхае, Китай (23 октября 2025 г.)

От прибыльности к убыткам

Финансовые последствия проявились быстро. По итогам третьего квартала Li Auto зафиксировала чистый убыток в размере 624 млн юаней (около $88,5 млн) — первый квартальный убыток почти за три года непрерывной прибыльности.

Выручка резко сократилась в годовом выражении, поставки снизились почти на 40%, валовая маржа ухудшилась. Руководство указало на затраты, связанные с отзывом, однако цифры свидетельствуют о более глубокой проблеме — ослаблении спроса на крупнейшем китайском рынке и утрате динамики роста.

Речь шла не о временной просадке в целом устойчивой траектории, а о заметном разрыве в ранее выстроенном нарративе стабильного и дисциплинированного развития.

Непростой переход к полностью электрическим моделям

На протяжении многих лет стратегия Li Auto в сегменте extended-range EV защищала компанию от ряда проблем, с которыми сталкивались производители полностью электрических автомобилей. Однако рынок меняется. В ключевых городах Китая — на главном для Li Auto рынке — именно полностью электрические автомобили сегодня формируют повестку, получают основную государственную поддержку и соответствуют ожиданиям потребителей. Переход Li Auto в этот сегмент оказался неровным.

Модель MEGA, задуманная как демонстрация технологической зрелости компании, с самого начала столкнулась с трудностями. Её дизайн стал объектом широкой онлайн-критики и насмешек, ценовое позиционирование оставляло минимальный запас для ошибки, а стартовые продажи не оправдали ожиданий.

На фото: автомобиль Li Mega

В то же время конкуренты — включая XPeng и NIO — демонстрировали рост поставок в тот же период, подчёркивая потерю Li Auto конкурентного темпа.

Бренд, утративший кредит доверия?

Дополнительное давление создала стратегическая непоследовательность. В течение последнего года Li Auto несколько раз меняла модель управления, экспериментируя с профессиональной управленческой структурой, а затем возвращаясь к более централизованному, основательскому формату.

Кадровые перестановки в высшем руководстве и публичные признания ошибок со стороны основателя компании Ли Сяна, отражённые в заявлениях и коммуникациях с инвесторами, усилили ощущение безуспешного поиска направления в критический момент.

Безусловно, речь не идёт о неминуемом крахе. Li Auto остаётся финансово устойчивой, сохраняет узнаваемость бренда и опирается на лояльную клиентскую базу, сформированную в период успеха моделей с увеличенным запасом хода.

Однако рынок больше не готов предоставлять аванс доверия. В отрасли, где уверенность является своего рода валютой, промедление обходится дорого.

Контраст с прежним образом компании особенно заметен. Li Auto позиционировала себя как пример дисциплинированного исполнения в хаотичной индустрии — «взрослый» игрок на фоне конкурентов, гонящихся за заголовками. Сегодня же компания объясняет отзыв флагманской модели, фиксирует убытки и наблюдает, как конкуренты выходят вперёд.

На фото: автомобиль Li ONE, сгоревший в китайской провинции Сычуань (август 2023 г.)

Для региональных рынков и партнёров за пределами Китая эти процессы также имеют значение. Стратегическая неопределённость на уровне штаб-квартиры неизбежно отражается на доверии к бренду за рубежом. Компании, испытывающей давление на домашнем рынке, сложнее транслировать уверенность вовне.

Проблема Li Auto сегодня носит уже не только технический или циклический характер. Она становится экзистенциальной — в более тихом, но и более опасном смысле: способна ли компания, построившая бренд на осторожности, достаточно быстро адаптироваться к рынку, который теперь вознаграждает скорость, ясность и решительность?

Ответ на этот вопрос остаётся открытым. Однако ясно одно: эпизод с MEGA разрушил прежний «комфортный» нарратив вокруг Li Auto.

Теперь компанию оценивают не по тому, чего она добилась с Li L9, а по тому, как она реагирует на испытание собственных стратегических допущений.

Для бренда, ставшего известным благодаря избеганию риска, это может оказаться самым сложным испытанием.

