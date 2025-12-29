Еврокомиссия: ЕС ожидает согласования и принятия новых приоритетов партнерства с Баку

Европейский Союз готов к возобновлению переговоров с Азербайджаном по новому соглашению о стратегическом партнерстве, ожидает согласования и принятия новых приоритетов этого партнерства.

Об этом говорится в письменном ответе Службы внешней политики Еврокомиссии европейскому бюро Report.

В руководстве союза считают, что оба документа послужат "обновлению и укреплению партнерства" между ЕС и Азербайджаном.

В Службе также прокомментировали подписанную между ЕС и Арменией 2 декабря 2025 года "Стратегическую повестку партнерства", по некоторым пунктам которой МИД Азербайджана выразил серьезную обеспокоенность официального Баку.

В ЕС отметили, что документ был согласован в ходе двусторонних переговоров между сторонами, ведущихся с 2024 года, и утвержден Советом Евросоюза.

Между тем, в ответе Службы отсутствуют комментарии на заявление МИД Азербайджана о том, что включение в повестку партнерства с Арменией вопросов, "направленных против Азербайджана", является "неприемлемым" и негативно сказывается на перспективах отношений Баку с Брюсселем.

Кроме этого, в ЕС не дали конкретного ответа и на вопрос о региональной связности и масштабных проектах транспортной инфраструктуры – Среднего коридора и "Маршрута Трампа" (TRIPP).

В комментарии Службы лишь отмечено, что хотя детали проекта TRIPP еще предстоит согласовать, ЕС предлагает свою поддержку и экспертизу для практической реализации договоренностей, имеющихся между Азербайджаном и Арменией.

"ЕС продвигает межрегиональную повестку в области транспортного сообщения, направленную на укрепление транспортных связей, улучшение торговых потоков и создание более устойчивого, экологичного и взаимосвязанного региона. Мы готовы мобилизовать поддержку Азербайджана и Армении в области создания как физической инфраструктуры, так и регуляторных, юридических и прочих условий для этого", - отмечается в заявлении агентству Report.

В ЕС, касаясь сомнений МИД Азербайджана в искренности приверженности Брюсселя и Еревана повестки армяно-азербайджанской нормализации, лишь заявили: "Мы на протяжении многих лет работаем с обеими сторонами и международными партнерами над созданием условий для прочного мира".

В ответе Службы также подчеркивается, что ЕС "приветствовал исторический прорыв", достигнутый Азербайджаном и Арменией на саммите в Вашингтоне (8 августа - ред.), и "будет продолжать свои усилия" в поддержку мирного процесса.

Евросоюз приветствует выраженное в проекте парафированного мирного договора намерение сторон отказаться от инициирования новых судебных дел и обязательство сторон взаимно отозвать уже поданные иски, говорится в ответе.

Что касается наличия пункта в Стратегической повестке о необходимости выполнения решений Международного и Европейского судов, в Службе подчеркнули, что речь вовсе не идет о "поощрении новых претензий". Это касается ранее принятых решений, и необходимость их исполнения относится к обеим сторонам, отметили в Брюсселе.

Со своей стороны отметим, что эти утверждения Службы не выдерживают никакой критики: в двустороннем документе между Арменией и ЕС не могут быть указания к действиям для третьей стороны, не являющейся стороной договора.

Кроме этого, в ответе на запрос Report, в ЕС не смогли дать четких разъяснений, почему, спустя почти месяц после подписания, документ (о Стратегической повестке между ЕС и Арменией - ред.) все еще не обнародован со стороны Брюсселя.

В неофициальном комментарии источники Report в ЕК сказали, что МИД Армении "поторопился с публикацией документа", так как вскоре сам же обратился к европейским партнерам с просьбой внести в него "некоторые коррективы". Источники добавили, что пока окончательная версия документа не согласована, он не будет опубликован в Официальном бюллетене ЕС.