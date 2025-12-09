 BakuBus закупает электробусы для освобождённых от оккупации регионов Азербайджана | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

BakuBus закупает электробусы для освобождённых от оккупации регионов Азербайджана

First News Media16:53 - Сегодня
BakuBus закупает электробусы для освобождённых от оккупации регионов Азербайджана

ООО BakuBus приобретет электрические автобусы для освобожденных от оккупации районов.

В рамках закупки, проведенной за счет одного источника, был заключен контракт с ООО Azerbaijan Energy Automotive Factory.

Общая стоимость проекта составляет 16 675 640 манатов.

Отметим, что ООО Azerbaijan Energy Automotive Factory в ноябре 2024 года заключило контракт с китайской компанией BYD Company Limited (BYD) о локализации производства электрических автобусов в Азербайджане. Компании присвоен статус резидента Сумгайытского химико-промышленного парка, находящегося под управлением Агентства по развитию экономических зон при Министерстве экономики.

ООО Azerbaijan Energy Automotive Factory будет осуществлять производство электробусов на территории промышленного парка. Проект, инвестиционная стоимость которого составляет более 29 млн манатов, заявил о производстве 500 транспортных средств в год с использованием передовых технологий Китая.

Источник: Oxu.Az

Поделиться:
267

Актуально

Политика

МИД: Подписанный между ЕС и Арменией документ противоречит мирной повестке

Общество

В рамках фестиваля культуры ОИС состоялся Форум женского творчества - ФОТО

Политика

Музыкальный жест уважения: В Братиславе исполнили «Qurban olum, Azərbaycan» - ВИДЕО

Xроника

Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с премьер-министром Словакии один ...

Общество

В Азербайджане столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус: шесть пострадавших - ФОТО

Запрошено наказание для иностранцев, снявших неэтичные видео на Аллее шехидов в Баку

Состоялось второе мероприятие платформы «Business Talks by PASHA Holding», организованное компанией PASHA Holding - ФОТО

В рамках фестиваля культуры ОИС состоялся Форум женского творчества - ФОТО

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Над Азербайджаном можно наблюдать «Суперлуние»

В поставляемой в Азербайджан из России говяжьей тушенке обнаружена свинина

В Баку найден мёртвым фотограф Эльтадж Зейналов

В ходе реставрационных работ в Баку поврежден исторический памятник, виновника призовут к ответу

Последние новости

Путин: Возвращенные от Украины территории всегда были частью России

Сегодня, 19:45

В Азербайджане столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус: шесть пострадавших - ФОТО

Сегодня, 19:30

Запрошено наказание для иностранцев, снявших неэтичные видео на Аллее шехидов в Баку

Сегодня, 19:15

Все члены экипажа потерпевшего крушение в России самолёта Ан-22 погибли - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 19:00

Состоялось второе мероприятие платформы «Business Talks by PASHA Holding», организованное компанией PASHA Holding - ФОТО

Сегодня, 18:45

В рамках фестиваля культуры ОИС состоялся Форум женского творчества - ФОТО

Сегодня, 18:30

В Азербайджане будет приостановлено признание иностранных дипломов

Сегодня, 18:19

В Ханкенди состоялась церемония открытия Мемориала Вугара Гашимова - ФОТО

Сегодня, 18:00

AZAL при поддержке АБР приступил к реализации технического проекта в сфере устойчивой авиации

Сегодня, 17:20

Ответ Трампу от Еврокомиссии: Решение о выборах на Украине «должен принять ее народ»

Сегодня, 17:17

Анита Хиппер: ЕС изучает меморандум с армянским военным лицеем — решения пока нет

Сегодня, 17:14

Кая Каллас: Россия и ее прокси усиливают кампании дезинформации, в том числе в Армении

Сегодня, 17:05

BakuBus закупает электробусы для освобождённых от оккупации регионов Азербайджана

Сегодня, 16:53

Музыкальный жест уважения: В Братиславе исполнили «Qurban olum, Azərbaycan» - ВИДЕО

Сегодня, 16:38

Взрыв в жилом доме в Баку: один из пострадавших скончался - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:33

Юрий Вернидуб назначен главным тренером «Нефтчи» - ФОТО

Сегодня, 16:22

ГПС пресекла контрабанду крупной партии наркотиков из Ирана в Азербайджан

Сегодня, 16:17

Трамп призвал Зеленского начать соглашаться на предложения по Украине

Сегодня, 16:10

Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с премьер-министром Словакии один на один - ФОТО

Сегодня, 16:03

Трамп: Пришло время провести президентские выборы в Украине

Сегодня, 16:00
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30