BakuBus закупает электробусы для освобождённых от оккупации регионов Азербайджана

ООО BakuBus приобретет электрические автобусы для освобожденных от оккупации районов.

В рамках закупки, проведенной за счет одного источника, был заключен контракт с ООО Azerbaijan Energy Automotive Factory.

Общая стоимость проекта составляет 16 675 640 манатов.

Отметим, что ООО Azerbaijan Energy Automotive Factory в ноябре 2024 года заключило контракт с китайской компанией BYD Company Limited (BYD) о локализации производства электрических автобусов в Азербайджане. Компании присвоен статус резидента Сумгайытского химико-промышленного парка, находящегося под управлением Агентства по развитию экономических зон при Министерстве экономики.

ООО Azerbaijan Energy Automotive Factory будет осуществлять производство электробусов на территории промышленного парка. Проект, инвестиционная стоимость которого составляет более 29 млн манатов, заявил о производстве 500 транспортных средств в год с использованием передовых технологий Китая.

Источник: Oxu.Az