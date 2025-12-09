 В рамках фестиваля культуры ОИС состоялся Форум женского творчества - ФОТО | 1news.az | Новости
Общество

В рамках фестиваля культуры ОИС состоялся Форум женского творчества - ФОТО

First News Media18:30 - Сегодня
В рамках фестиваля культуры Организации исламского сотрудничества (ОИС) «Бакинская творческая неделя – 2025», организованного в столице Азербайджана Министерством культуры республики и ОИС в партнерстве с Фондом Гейдара Алиева, состоялся Форум женского творчества.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, организаторами форума выступили Министерство культуры Азербайджанской Республики, Организация по развитию женщин ОИС (WDO), Ассоциация по развитию женского предпринимательства в Азербайджане и платформа «Творческий Азербайджан».

В форуме приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, председатель Попечительского совета Фонда женщин и демократии KADEM Сюмейе Эрдоган Байрактар, генеральный директор WDO Афнан Аль-Шуаиби, а также женщины-новаторы и предприниматели из Казахстана, Бахрейна и Узбекистана.

Выступившая с приветственной речью генеральный директор WDO Афнан Аль-Шуаиби выразила благодарность организаторам форума. Она отметила важную роль женщин в формировании общества, основанного на знаниях: «Это показатель развития и прогресса. Наша главная миссия – создать условия, позволяющие женщинам раскрывать и реализовывать свой потенциал. Женщины вносят большой вклад в развитие общества и как предприниматели, и как культурные новаторы. Мы готовы мобилизовать все наши возможности для продвижения женщин, презентации их деятельности и реализации творческих проектов».

Председатель Попечительского совета Фонда женщин и демократии KADEM Сюмейе Эрдоган Байрактар подчеркнула, что женщина – не впоследствии присоединившийся участник творческих сфер, а их изначальная основа и сущность. «Созданные женщиной ценности передаются из поколения в поколение. Один из самых ярких тому примеров – азербайджанское ковроделие. Аналогично изделия из Изника и Кютахьи и другие художественные школы также сформировались благодаря творческому духу, мастерству и эстетическому вкусу женщины. Турецкие мотивы и их отражение в искусстве наглядно демонстрируют роль женщины в этих сферах на протяжении всей истории», – добавила Сюмейе Эрдоган Байрактар.

Председатель правления Ассоциации по развитию женского предпринимательства в Азербайджане Сакина Бабаева, в свою очередь, отметила, что форум является идеальной платформой для обсуждения возможностей женщин в сфере творчества и их будущих перспектив: «Государственная поддержка, оказываемая в этом направлении в Азербайджане, имеет большое значение и заслуживает высокой оценки. Основная цель форума – выявить существующие пробелы, а также укрепить сотрудничество в этой сфере между странами ОИС».

После открытия форума была представлена концептуальная визуальная композиция, построенная на изречении Мевланы Джелаледдина Руми «Выйди из круга Времени – войди в круг Любви». Иллюстративная часть проекта была построена на основе произведений художницы Лейлы Алиевой. Автор визуальной концепции – Заслуженный артист, основатель Atesh Hub Сабина Шихлинская, музыкальный оформитель – Орхан Агаев (DJ Pancho).

Отметим, что в рамках Форума женского творчества состоялся обмен мнениями по таким темам, как «Расширение международных торговых возможностей для женщин в креативных индустриях», «Роль инноваций, технологий и инвестиций в расширении возможностей женщин», и другим вопросам. Спикеры рассказали о поддержке креативных предприятий, возглавляемых женщинами, укреплении международного сотрудничества, а также роли инноваций в ускорении культурной и экономической трансформации. Подчеркивалось, что Форум женского творчества вновь подтверждает общую приверженность развитию женского лидерства в креативной экономике, продвижению инноваций и устойчивости, а также расширению международных партнерств.

