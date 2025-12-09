TMAİS внедряется в школы искусств: родители и школа будут теснее взаимодействовать - ФОТО

Впервые представленная Министерством культуры аналитическая система управления образовательными учреждениями (TMAİS) является уникальной цифровой платформой, позволяющей внедрять современные методы управления в сфере образования.

Новая система не только повышает оперативность взаимодействия «родитель–школа» и «ученик–учитель», но и укрепляет механизмы прозрачности, контроля и отчетности в управлении, сообщает Qafqazinfo.

Начальник сектора науки, образования и работы с молодежью Министерства культуры Мураз Мамедов отметил, что TMAİS впервые представляет цифровую платформу, распространяющую современную модель управления в сфере образования:

«С помощью этой системы мы можем укреплять коммуникацию между школой и родителями, а также между учениками и учителями, что позволяет четко измерять динамику развития учащегося. Модули электронного журнала и электронного дневника дают родителям возможность легко отслеживать записи и показатели развития своих детей. В то же время учителя через электронный журнал могут оперативно видеть свои уроки, классы и другую подробную информацию».

Платформа предоставляет широкие возможности для оценки динамики развития учеников и анализа деятельности учителей по учебным показателям. Модули e-журнала и e-дневника, внедренные в рамках TMAİS на пилотной стадии, уже продемонстрировали свою эффективность. Электронная фиксация планов уроков, оперативный учет посещаемости, автоматическое формирование результатов оценивания и мгновенные уведомления для родителей делают образовательный процесс более прозрачным.

Через портал родители смогут в режиме реального времени отслеживать посещаемость детей, домашние задания, результаты по предметам и отзывы учителей, что способствует укреплению связи между семьей и школой.

В настоящее время продолжается поэтапное внедрение системы во всех школах искусств.

Отметим, что TMAİS впервые представлен Министерством культуры.