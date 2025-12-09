 США вернули Турции незаконно вывезенный из страны 41 исторический артефакт | 1news.az | Новости
В мире

США вернули Турции незаконно вывезенный из страны 41 исторический артефакт

First News Media10:05 - Сегодня
США вернули Турции 41 произведение искусства, незаконно вывезенное из страны контрабандным путем.

Об этом сообщает TRT Haber.

Согласно информации, ориентировочная стоимость произведений составляет более 8 миллионов долларов.

В церемонии передачи артефактов, организованной Манхэттенской окружной прокуратурой Нью-Йорка, приняли участие заместитель министра культуры и туризма Турции Гёкхан Язгы, а также местные официальные лица.

Было отмечено, что возвращенные артефакты были изъяты у контрабандистов в результате международного совместного расследования, и это доказывает важность сотрудничества между двумя странами в борьбе с контрабандой произведений искусства.

