США вернули Турции незаконно вывезенный из страны 41 исторический артефакт
США вернули Турции 41 произведение искусства, незаконно вывезенное из страны контрабандным путем.
Об этом сообщает TRT Haber.
Согласно информации, ориентировочная стоимость произведений составляет более 8 миллионов долларов.
В церемонии передачи артефактов, организованной Манхэттенской окружной прокуратурой Нью-Йорка, приняли участие заместитель министра культуры и туризма Турции Гёкхан Язгы, а также местные официальные лица.
Было отмечено, что возвращенные артефакты были изъяты у контрабандистов в результате международного совместного расследования, и это доказывает важность сотрудничества между двумя странами в борьбе с контрабандой произведений искусства.
